'OVO JE PRAVI RAT, ONI ĆE GURATI DOK IH TRAMP NE ZAUSTAVI' Jedna od najmoćnijih vojski sveta naoružana atomskim arsenalom KRENULA U NAPAD, oglasio se IRAN

Novi sukob Pakistana i Avganistana, nakon talibanskih napada vlasti u Islamabadu izvele udare na Kabul i druge gradove Pakistanske vlasti proglasile su "otvoreni rat" avganistanskim talibanima u novom talasu neprijateljstava između dve zemlje u kojem obe strane optužuju jedna drugu za pokretanje prvog napada.

I Pakistan i Avganistan su objavili da su naneli velike gubitke drugoj strani.

Pakistanske vlasti su jutros saopštile da su pokrenule "kontraudare" na avganistanske gradove, uključujući prestonicu Kabul i Kandahar, kao odgovor na "ničim izazvane avganistanske napade".

Avganistanski talibani su saopštili da su pokrenuli „veliku“ operaciju kao odgovor na udare iz Islamabada izvedene ranije ove nedelje, u kojima je, po njihovim tvrdnjama, ubijeno najmanje 18 ljudi.

Pakistan je tada saopštio da su ciljani samo kampovi i skrovišta ekstremista.

