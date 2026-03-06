AKTUELNO

JEZIV SNIMAK! Iranska balistička raketa eksplodira nedaleko od američkih vojnika u bazi Princ Sultan (VIDEO)

Iran je lansirao novi talas napada na susedne zemlje kao odmazdu za vazdušne udare koje su prošle subote pokrenule Sjedinjene Države i Izrael protiv režima u Teheranu.

Iranska balistička raketa eksplodirala je u blizini vazduhoplovne baze Princ Sultan u Saudijskoj Arabiji, u kojoj se nalaze i američke trupe, pokazuje video objavljen na društvenim mrežama. Prema nepotvrđenim informacijama u ovom napadu je lakše povređeno nekoliko američkih vojnika, dok je infrastruktura baze pretrpela veće oštećenje.

Iranski korpus islamske revolucionarne garde (IRGC) započeo je 23. rundu napada, navodi se u saopštenju novinske agencije Tasmin, preneo je Daily Mail.

Napad je usledio nakon što su Izraelske odbrambene snage (IDF) saopštile da rade na presretanju dolazećih napada pošto je objavljeno da su otkrivene rakete lansirane iz Irana ka Izraelu.

Upozorenja su izdata na mobilne telefone u područjima koja bi mogla biti pod uticajem Komande domaćeg fronta, saopštila je IDF.

Ranije danas Donald Tramp, predsednik SAD, rekao je da neće sklopiti dogovor sa iranskim režimom osim ako ne ponude "bezuslovnu predaju".

"Neće biti dogovora sa Iranom osim BEZUSLOVNE PREDAJE!“, napisao je na svojoj mreži Truth Social.

