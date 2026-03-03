AKTUELNO

RUBIO PRIZNAO: Preventivno smo napali Iran samo iz jednog razgloga

Američki državni sekretar Marko Rubio tvrdi je da su SAD napale Iran nakon što su saznale da će Izrael pokrenuti udare, što bi značilo odmazdu protiv američkih snaga, prenosi Gardijan.

"Znali smo da ako ne krenemo preventivno na njih pre nego što pokrenu te napade, pretrpećemo veće žrtve“, rekao je Rubio novinarima.

Rubio je tistakao da "najteži udarci“ američke vojske po Iran tek predstoje.

Tramp je signalizirao da bi američki udari na Iran mogli trajati mnogo duže od četiri do pet nedelja koje je prvobitno predvideo i da je pokušao da opravda široki, otvoreni sukob.

Izraelski premijer Benjamin Netanjahu, u međuvremenu, za Foks njuz rekao je da rat protiv Irana može potrajati "neko vreme“, ali da neće trajati godinama. "To nije beskrajan rat", dodao je.

