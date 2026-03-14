KINA HITNO REAGOVALA: Sukob nuklearnih sila je eskalirao, bombardovani glavni grad i skladišta

Sukob između Pakistana i Avganistana se zaoštrava, da Kina poziva dve zemlje da spor reše dijalogom, a ne upotrebom sile.

Kineski ministar spoljnih poslova Vang Ji rekao je u telefonskom razgovoru svom avganistanskom kolegi Amiru Kanu Mutakiju da sporove između Avganistana i Pakistana treba rešavati dijalogom i konsultacijama, a ne silom, saopštilo je kinesko Ministarstvo spoljnih poslova.

Vang je pozvao obe strane da ostanu mirne i pokažu uzdržanost, da što pre održe razgovore licem u lice, da zatraže trenutni prekid vatre i da nesuglasice rešavaju dijalogom. Dodao je da bi dalja upotreba sile samo dodatno zakomplikovala situaciju i povećala napetosti.

Deadly Night Strike Hits Kabul | Afghanistan Blames Pakistan



Residents in Afghanistan’s capital Kabul are inspecting the destruction after overnight strikes hit a residential neighbourhood.



Afghan authorities say Pakistan carried out the attack, killing at least four people… pic.twitter.com/kQS1HgL6lF — Asianet News English (@AsianetNewsEN) 14. март 2026.

Napad u blizini aerodroma u Kandaharu

Saopštenje ministarstva usledilo je nakon što je Pakistanu petak bombardovao skladište goriva privatne avio-kompanije Kam Air u blizini aerodroma u Kandaharu, čime je dodatno pojačan do sada najteži sukob između susednih zemalja, uprkos naporima Kine da posreduje. Bombardovan je i Kabul.

Razgovor i o situaciji u Iranu

U razgovoru su Vang Ji i Amir Kan Mutaki razmenili mišljenja i o situaciji u Iranu. Kineski ministar je tom prilikom poručio da je Peking spreman da sarađuje sa međunarodnom zajednicom, uključujući Avganistan, kako bi se Iranu obezbedio mir.

Autor: Marija Radić