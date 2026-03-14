AKTUELNO

Svet

KINA HITNO REAGOVALA: Sukob nuklearnih sila je eskalirao, bombardovani glavni grad i skladišta

Izvor: Kurir.rs/Index.hr, Foto: Tanjug AP/Tomer Neuberg ||

Sukob između Pakistana i Avganistana se zaoštrava, da Kina poziva dve zemlje da spor reše dijalogom, a ne upotrebom sile.

Kineski ministar spoljnih poslova Vang Ji rekao je u telefonskom razgovoru svom avganistanskom kolegi Amiru Kanu Mutakiju da sporove između Avganistana i Pakistana treba rešavati dijalogom i konsultacijama, a ne silom, saopštilo je kinesko Ministarstvo spoljnih poslova.

Vang je pozvao obe strane da ostanu mirne i pokažu uzdržanost, da što pre održe razgovore licem u lice, da zatraže trenutni prekid vatre i da nesuglasice rešavaju dijalogom. Dodao je da bi dalja upotreba sile samo dodatno zakomplikovala situaciju i povećala napetosti.

Napad u blizini aerodroma u Kandaharu

Saopštenje ministarstva usledilo je nakon što je Pakistanu petak bombardovao skladište goriva privatne avio-kompanije Kam Air u blizini aerodroma u Kandaharu, čime je dodatno pojačan do sada najteži sukob između susednih zemalja, uprkos naporima Kine da posreduje. Bombardovan je i Kabul.

Razgovor i o situaciji u Iranu

U razgovoru su Vang Ji i Amir Kan Mutaki razmenili mišljenja i o situaciji u Iranu. Kineski ministar je tom prilikom poručio da je Peking spreman da sarađuje sa međunarodnom zajednicom, uključujući Avganistan, kako bi se Iranu obezbedio mir.

pročitajte još

Autor: Marija Radić

#Aerodrom

#Kina

#Rat

#Sukob

#nuklearne sile

POVEZANE VESTI

