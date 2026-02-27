JEZIV SNIMAK SMRTI! Tramvaj izleteo iz šina i pokosio ljude u restoranu: Krv na sve strane, ima mrtvih (FOTO/VIDEO)

Najmanje jedna osoba je poginula, a 39 je povređeno kada je tramvaj iskočio iz šina u Milanu, prenose italijanski mediji. Na društvenim mrežama pojavio se i snimak ove teške nesreće. Prema navodima Rai-ja, jedna osoba je u teškom stanju, šest je zadobilo povrede srednje težine (žuti kod), dok su 32 osobe lakše povređene (zeleni kod).



Međutim, televizija Sky TG24 javlja da su poginule dve osobe, dok je 39 povređenih prevezeno u bolnice.

Prema tim informacijama, iz šina je iskočio najsavremeniji tramvaj, koji je potom udario u izlog restorana i povredio nekoliko ljudi koji su se našli na putanji vozila. Većina povređenih bili su putnici koji su u trenutku nesreće pali unutar tramvaja.

Incident se dogodio oko 16 časova u ulici Vitorio Veneto, dok je tramvaj saobraćao od trga Pjaca dela Republika ka Porta Veneciji.

U narednim satima biće pokrenuta istraga zbog sumnje na izazivanje smrti i telesnih povreda iz nehata, kako bi se utvrdile tačne okolnosti nesreće. Vozač tramvaja biće uključen u postupak, što je uobičajena procedura u ovakvim slučajevima.

Gradonačelnik Milana Bepe Sala izašao je na lice mesta kako bi se upoznao sa situacijom.

Prema tim informacijama, iz šina je iskočio najsavremeniji tramvaj, koji je potom udario u izlog restorana i povredio nekoliko ljudi koji su se našli na putanji vozila. Većina povređenih bili su putnici koji su u trenutku nesreće pali unutar tramvaja.

Incident se dogodio oko 16 časova u ulici Vitorio Veneto, dok je tramvaj saobraćao od trga Pjaca dela Republika ka Porta Veneciji.

U narednim satima biće pokrenuta istraga zbog sumnje na izazivanje smrti i telesnih povreda iz nehata, kako bi se utvrdile tačne okolnosti nesreće. Vozač tramvaja biće uključen u postupak, što je uobičajena procedura u ovakvim slučajevima.

Gradonačelnik Milana Bepe Sala izašao je na lice mesta kako bi se upoznao sa situacijom.

Autor: D.Bošković