MELONIJEVA NUDI REŠENJE: EU da formira zonu slobodne trgovine sa SAD - carine su greška

Italijanska premijerka Đorđa Meloni izjavila je danas da Evropska unija treba da formira zonu slobodne trgovine sa Sjedinjenim Američkim Državama kako bi se prevazišao trgovinski spor Brisela i Vašingtona, dok je uvođenje carina označila za grešku.

U intervjuu za Blumberg, Meloni je naglasila da bi Unija trebalo da ide u "potpuno suprotnom pravcu" od uvođenja carina i da radi na liberalizaciji trgovine sa Sjedinjenim Američkim Državama.

- Smatram da su carine između Evrope i SAD greška. Trebalo bi da se krećemo ka zoni slobodne trgovine - rekla je ona.

Trgovinski odnosi sa obe strane Atlantika dodatno su zakomplikovani nakon što je Vrhovni sud SAD prošle nedelje poništio deo ovlašćenja predsednika Donalda Trampa za uvođenje tzv. recipročnih carina.

Kao odgovor, američka administracija uvela je globalnu dodatnu carinu od 10 odsto na već postojeće tarifne stope.

To znači da će izvoz iz Unije u SAD vredan oko 4,2 milijarde evra biti opterećen carinama višim od ranije dogovorene granice od 15 odsto.

Italijanski proizvodi nalaze se među onima koji su posebno pogođeni, s obzirom da su Sjedinjene Američke Države drugo najveće izvozno tržište Italije.

Meloni je naglasila da je Italija imala aktivnu ulogu u postizanju trgovinskog sporazuma između EU i SAD tokom prošlog leta, ali je upozorila da trenutne carinske mere ugrožavaju stabilnost tog dogovora.

Pregovori o uspostavljanju zone slobodne trgovine između EU i SAD odbačeni su još 2016. godine, nakon snažnog političkog otpora u pojedinim državama članicama, posebno zbog neslaganja oko tretmana poljoprivrednih proizvoda.

Od tada su obe strane pokušavale da unaprede saradnju kroz Savet za trgovinu i tehnologiju, ali taj okvir nije doveo do značajnih konkretnih rezultata, dodaje njujorška agencija.

Autor: D.Bošković