JEZIVA TRAGEDIJA U BOLIVIJI Srušio se avion na autoput, gori 15 automobila, a ljudi gaze preko mrtvih da ukradu novac (FOTO)

Pad aviona izazvao je požar i haos, a razbacane novčanice privukle su mase ljudi uprkos policijskom obezbeđenju. Nije jasno da li se nesreća dogodila prilikom poletanja ili sletanja, oba scenarija su predmet istrage.

Tragedija se dogodila u petak u blizini glavnog grada La Paz, kada se vojni transportni avion, koji je prevozio novac Centralne banke, srušio na autoput u gradu El Alto. Prema rečima vatrogasnog komandira Pavela Tovara, najmanje 15 ljudi je izgubilo život, dok je više osoba povređeno.

Avion je u padu zahvatio oko desetak automobila, izazvavši požar i haos na putu, a prizor razbacanih novčanica dodatno je privukao mase ljudi koji su pokušavali da ih sakupe, uprkos policijskom obezbeđenju.

Vojni avion tipa Hercules pao pun novca

Prema potvrdi zvaničnika, srušeni avion bio je Hercules C-130 u vlasništvu Bolivijskog vazduhoplovstva. Letelica je prevozila seriju sveže odštampanih novčanica Centralne banke, namenjenih distribuciji u druge gradove. Kako navodi AP, Reuters i lokalni list La Razón, ogromna količina novca bila je razbacana po kolovozu nakon udara.

Još uvek postoji neslaganje u izveštajima da li je avion padao nakon poletanja ili je bio u završnoj fazi sletanja. Oba scenarija se proveravaju jer se nesreća dogodila u neposrednoj blizini aerodroma El Alto, jednog od najviših na svetu.

Avion je prevozio novac za bolivijsku centralnu banku

Vatrogasci su uspeli da ugase požar na olupini, a policija u opremi za razbijanje demonstracija pokušavala je da spreči okupljene da odnose razbacane novčanice. Lokalni mediji navode da su na licu mesta pronađeni ostaci aviona, uništena vozila i tela stradalih, dok je najmanje 15 automobila učestvovalo u nesreći.

Broj poginulih mogao bi da raste

Vlasti su saopštile da bi bilans mogao biti još teži, jer se deo teško povređenih nalazi u kritičnom stanju. Forenzički timovi i tužilaštvo rade na identifikaciji žrtava i utvrđivanju preciznog broja poginulih u avionu i na autoputu.

Istraga uzroka pada je u toku, a prvi nalazi biće objavljeni nakon analize ostataka letelice, komunikacije posade i eventualnog video-materijala sa obližnjih kamera.

Autor: Jovana Nerić