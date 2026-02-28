RASPAO SE AVION PUN NOVCA: Najmanje 15 osoba stradalo, a stotine se okupile da SKUPLJAJU PARE! ŠOK SCENE (FOTO+VIDEO)

Teretni avion koji je u Boliviji prevozio novac, raspao se posle udesa na polju blizu aerodroma, pri čemu je poginulo 15 ljudi, a novčanice su se rasule unaokolo, pa je policija bila prinuđena da rasteruje ljude s mesta udesa.

Ministar odbrane Marselo Salinas je rekao da je avion "Herkules C-130" prevozio novoštampane novčanice bolivijske valute i da je prošle noći posle sletanja skrenuo s piste aerodroma u El Altu, gradu kraj La Paza, i zaustavio se u obližnjem polju. Vatrogasci su uspeli da ugase plamen koji je zahvatio letelicu.

Šef vatrogasne službe Pavel Tovar je rekao da je poginulo najmanje 15 ljudi, ali nije naveo koliko ih je bilo u avionu, a koliko u automobilima koje je avion bukvalno samleo na putu kod aerodroma, pre no što je doklizao do polja gde se zaustavio.

Bolivia’s C-130 Hercules crashed right after takeoff from El Alto Airport today... carrying new banknotes, rolled onto a highway, caught fire. At least 15 dead, 30 injured. Locals tried to grab the scattered cash, police had to use tear gas...

El Alto’s extreme altitude (4,061… pic.twitter.com/ip5XNgX4jk — Fahad Naim (@Fahadnaimb) 28. фебруар 2026.

General Ratnog vazduhoplovstva Serhio Lora je rekao da nisu nađena dva od šest članova posade aviona i dodao da je letelica stigla iz istočnog grada Santa Kruza.

Slike na društvenim mrežama prikazuju ostatke aviona, uništene automobile i tela razbacana po putu. Po šefu vatrogasaca, oštećeno je najmanje 15 vozila.

Avion, koji pripada Ratnom vazduhoplovstvu Bolivije, prevozio je novac u La Paz.

Slike na društvenim mrežama prikazuju ljude kako žurno skupljaju novčanice razbacane oko mesta nesreće, dok policija u opremi za razbijanje demonstracija pokušava da ih rastera.

Šef vatrogasne službe je rekao da stotine ljudi koji pokušavaju da pokupe prosute novčanice, ometaju spasavanje.

Po zvaničnim izveštajima, više od 500 vojnika i 100 policajaca je preuzelo kontrolu nad tim područjem da bi rasterali masu koja se stalno ponovo okuplja.

Policija i vojno osoblje su spalili kutije s novcem u prisustvu predsednika Centralne banke Davida Espinoze koji je rekao da "novčanice nemaju pravnu vrednost jer nisu ni ušle u opticaj", ali to nije objasnio.

Espinoza nije precizirao količinu novca koja je transportovana.

Vlasti su privremeno obustavile sve letove sa tog aerodroma.

Autor: Marija Radić