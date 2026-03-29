STRAVIČNA NESREĆA KOD KOTORA Sudarili se kamion i auto, jedna osoba poginula!

Izvor: Pink.rs

Policija je na licu mesta i istraga je u toku kako bi se utvrdio uzrok udesa. Zbog jakog udara, oštećenja na vozilu su bila velika i bila je potrebna pomoć Službe zaštite i spašavanja.

Jedna osoba je poginula u saobraćajnoj nesreći koja se danas dogodila na putnom pravcu Kamenari - Kotor, u mestu Verige.

U udesu koji se dogodio nešto pre 12 sati učestvovalo je jedno putničko i jedno teretno vozilo kod Kotora.

Policija je na licu mesta i u toku je uviđaj koji će pokazati kako je došlo do saobraćajne nesreće.

Zbog siline udara oštećenja na vozilu su bila velika, pa je u izvlačenju stradalog bila potrebna i intervencija Službe zaštite i spašavanja, a u toj akciji učestvovali su i članovi Dobrovoljnog vatrogasnog društva Perasta.

Komandir Službe Zlatko Ćirović je kazao da su uputili na mesto nesreće šest vatrogasaca sa dva vozila.

Autor: Jovana Nerić

Hronika

TEŠKA NESREĆA NA BRANKOVOM MOSTU: Auto se zabio u autobus, na licu mesta više kola Hitne

Hronika

Teška nesreća kod Lazarevca: Kamion izleteo sa puta, jedna osoba poginula

Region

Drama u Crnoj Gori: Medved napao lovca, ima teške povrede! ČEKA SE HELIKOPTER!

Hronika

JEZIV UDES U NIŠU: Jedna osoba poginula, četvoro povređeno kada je automobil sleteo sa puta!

Zadruga

Samo osmeh i bez vređanja: Alibaba krenuo kod Dače na privatne časove, pa naučio kako da kulira Maju! (VIDEO)

Hronika

UBIJENA ŽENA U SENTI! Telo zatečeno u lokvi krvi