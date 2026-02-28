HOROR SNIMAK IZ KATARA: Projektil pada na ulicu u Dohi, ljudi VRIŠTE i pokušavaju da pobegnu (VIDEO)

Dramatičan snimak koji se munjevito širi društvenim mrežama prikazuje trenutak kada je projektil pao na ulicu u Kataru, izazivajući trenutnu paniku među prolaznicima. Ljudi su u strahu počeli da beža na sve strane, a snimak jasno pokazuje haos koji je nastao u samo nekoliko sekundi.

Prema informacijama koje kruže, ovaj incident dolazi u kontekstu naglog pogoršanja sukoba na Bliskom istoku. Sjedinjene Američke Države i Izrael pokrenuli su napade na ciljeve u Iranu, na šta je Teheran odgovorio raketnim udarima na više američkih vojnih baza u regionu.

Među gađanim lokacijama našla se i velika američka vazduhoplovna baza Al Udeid u Kataru, kao i baza Al Salem u Kuvajtu, Al Dhafra u Ujedinjenim Arapskim Emiratima i sedište Pete flote američke mornarice u Bahreinu. Iranska zvanična novinska agencija Fars saopštila je da su iranske snage istovremeno izvele višestruke raketne napade na četiri američke baze.

Bahreinska državna agencija BNA potvrdila je da je centar Pete flote bio izložen raketnom napadu. Eksplozije su prijavljene u Bahreinu, Kataru i Dubaiju, a građani su na ulicama doživeli trenutke ekstremnog straha.

Qatar, the moment a missile debris falls near a crowd of people on the streets pic.twitter.com/GcBc0WpCm3 — Special Kherson Cat 🐈🇺🇦 (@bayraktar_1love) 28. фебруар 2026.

Video-snimak, koji je objavljen na platformi X, pokazuje grupu ljudi na ulici u trenutku kada objekat pada sa neba u njihovoj neposrednoj blizini. Reakcija je bila trenutna - vika, trčanje i opšta panika.

Nema zvaničnih informacija o eventualnim žrtvama ili materijalnoj šteti od ovog konkretnog pada projektila na ulicu, ali snimak dodatno ilustruje koliko je napeto stanje u zemljama regiona koje ugošćavaju američke vojne objekte.

Američki zvaničnik za NBC News potvrdio je da je Iran izveo odmazde na više lokacija sa američkim prisustvom na Bliskom istoku. Situacija se i dalje razvija, a stručnjaci upozoravaju da bi eskalacija mogla dovesti do šireg regionalnog sukoba.

Snimak sa ulica Katara još jednom podseća da ratna dejstva više nisu daleko od civila - čak i u zemljama koje se smatraju relativno stabilnim u regionu. Građani Katara, naviknuti na mir i prosperitet, suočili su se sa realnošću rata na samo nekoliko kilometara od svojih domova.

Autor: Iva Besarabić