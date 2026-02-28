AKTUELNO

STRAVIČNI SNIMCI IZ DUBAIJA: Gore turističke atrakcije, crni dim kulja gradom, ima povređenih (VIDEO)

Izvor: Pink.rs/Agencije, Foto: Privatna arhiva ||

Ministarstvo odbrane Ujedinjenih Arapskih Emirata saopštilo je danas da je presrelo novi talas iranskih raketa koje su bile usmerene prema UAE.

U Dubaiju su se čule eksplozije u nekoliko delova grada, a prema prvim informacijama, moguće je da su one uzrokovane presretnutim raketama.

Kako se vidi na snimcima, jedna raketa pogodila je Palmu Džumejru, čuveno ostrvo u Dubaiju, odakle kulja crni dim.

Video: privatna arhiva

Nakon što su iranski državni mediji objavili da je pokrenut napad na Dubai, kancelarija za medije vlade Dubaija saopštila je danas da se "u zgradi u oblasti Palm Džumeire dogodio incident", u kome su povređene četiri osobe.

Video: Privatna arhiva

Palm Džumeira je veštački arhipelag u Dubaiju koji je poznat po luksuznim hotelima, a nije jasno šta je bila potencijalna meta Irana, iako su Sjedinjene Američke Države vojno prisutne u Ujedinjenim Arapskim Emiratima.

Video: privatna arhiva

Požar je, kako piše "Skaj njuz", izbio u blizini luksuznog hotela Fermont Palm u Dubaiju.

Krhotine su navodno pale sa neba tokom iranskog raketnog napada.

Video: Privatna arhiva

Prema veb-sajtu Tui, reč je o luksuznom hotelu sa gurmanskim restoranima, nagrađivanim spa centrom i bazenima sa pogledom na grad.

GORI BLISKI ISTOK: Pogođeni i Dubai i Abu Dabi, Izrael pokrenuo operaciju 'LAVLJA RIKA'! Satelit snimio sravnjenu Hamneijevu rezidenciju, otkazani let

Autor: Pink.rs

