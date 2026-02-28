STRAVIČNI SNIMCI IZ DUBAIJA: Gore turističke atrakcije, crni dim kulja gradom, ima povređenih (VIDEO)

Ministarstvo odbrane Ujedinjenih Arapskih Emirata saopštilo je danas da je presrelo novi talas iranskih raketa koje su bile usmerene prema UAE.
U Dubaiju su se čule eksplozije u nekoliko delova grada, a prema prvim informacijama, moguće je da su one uzrokovane presretnutim raketama.
Kako se vidi na snimcima, jedna raketa pogodila je Palmu Džumejru, čuveno ostrvo u Dubaiju, odakle kulja crni dim.
Nakon što su iranski državni mediji objavili da je pokrenut napad na Dubai, kancelarija za medije vlade Dubaija saopštila je danas da se "u zgradi u oblasti Palm Džumeire dogodio incident", u kome su povređene četiri osobe.
Palm Džumeira je veštački arhipelag u Dubaiju koji je poznat po luksuznim hotelima, a nije jasno šta je bila potencijalna meta Irana, iako su Sjedinjene Američke Države vojno prisutne u Ujedinjenim Arapskim Emiratima.
Požar je, kako piše "Skaj njuz", izbio u blizini luksuznog hotela Fermont Palm u Dubaiju.
Krhotine su navodno pale sa neba tokom iranskog raketnog napada.
Prema veb-sajtu Tui, reč je o luksuznom hotelu sa gurmanskim restoranima, nagrađivanim spa centrom i bazenima sa pogledom na grad.
