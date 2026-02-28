Ali Hamnei, vrhovni verski lider Irana je LIKVIDIRAN: Telo nađeno u ruševinama?!

Ali Hamnei, vrhovni verski lider Irana je likvidiran u izraelskim i američkim udarima na Iran, koji su izvršeni ranije danas.

To je za Rojters potvrdio jedan od izraelskih zvaničnika. Navodno je njegovo telo pronađeno u ruševinama.

Visoki izraelski zvaničnici su za više medija izjavili da je ajatolah mrtav, ali iz Irana za sada nema zvanične potvrde. Prema tvrdnjama koje prenose izraelski mediji, njegovo telo je pronađeno u ruševinama palate.

Iran’s Supreme Leader Ali Khamenei is dead and his body has been found, a senior Israeli official tells Reuters. pic.twitter.com/05Q9Epmm04 — Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) 28. фебруар 2026.

Izraelski Kanal 12 objavio je i kako je izraelskom premijeru Benjaminu Netanijahuu navodno pokazana dokumentacija o Hameneijevom telu.

Uprkos ovim tvrdnjama koje stižu iz Izraela, iz Teherana i dalje nema nikakve službene reakcije ni potvrde o sudbini vrhovnog verskog vođe.

Iranska agencija Tasnim objavila je ranije danas da je sedam raketa pogodilo područje u blizini predsedničke palate i komplesa vrhovnog verskog vođe u Teheranu. Satelitski snimci su otkrili da je rezidencija ajatolaha potpuno uništena u napadu.

Ranije su iranski mediji preneli da je iranski vrhovni vođa ajatolah Ali Hamnei van Teherana, prebačen na sigurnu lokaciju, a nakon toga preneseno je i da je iranski predsednik Masud Pezeškian "na sigurnom i zdrav".

Autor: Marija Radić