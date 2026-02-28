AKTUELNO

Svet

Ali Hamnei, vrhovni verski lider Irana je LIKVIDIRAN: Telo nađeno u ruševinama?!

Izvor: Pink.rs/Telegraf.rs, Foto: Tanjug AP/Office of the Iranian Supreme Leader ||

Ali Hamnei, vrhovni verski lider Irana je likvidiran u izraelskim i američkim udarima na Iran, koji su izvršeni ranije danas.

To je za Rojters potvrdio jedan od izraelskih zvaničnika. Navodno je njegovo telo pronađeno u ruševinama.

Visoki izraelski zvaničnici su za više medija izjavili da je ajatolah mrtav, ali iz Irana za sada nema zvanične potvrde. Prema tvrdnjama koje prenose izraelski mediji, njegovo telo je pronađeno u ruševinama palate.

Izraelski Kanal 12 objavio je i kako je izraelskom premijeru Benjaminu Netanijahuu navodno pokazana dokumentacija o Hameneijevom telu.

Uprkos ovim tvrdnjama koje stižu iz Izraela, iz Teherana i dalje nema nikakve službene reakcije ni potvrde o sudbini vrhovnog verskog vođe.

Iranska agencija Tasnim objavila je ranije danas da je sedam raketa pogodilo područje u blizini predsedničke palate i komplesa vrhovnog verskog vođe u Teheranu. Satelitski snimci su otkrili da je rezidencija ajatolaha potpuno uništena u napadu.

pročitajte još

ŠOK OBRT NA BLISKOM ISTOKU: Netanjahu tvrdi da je Hamnei MRTAV, Teheran uzvraća: Lider je bezbedan, Izrael širi laži! (FOTO+VIDEO)

Ranije su iranski mediji preneli da je iranski vrhovni vođa ajatolah Ali Hamnei van Teherana, prebačen na sigurnu lokaciju, a nakon toga preneseno je i da je iranski predsednik Masud Pezeškian "na sigurnom i zdrav".

Autor: Marija Radić

#Ali Hamnei

#Smrt

#Telo

#oprečne informacije

#ruševine

POVEZANE VESTI

Politika

Vrhovni vođa Irana, Ali Hamnei, opasno provocira Trampa: Pogledajte kakvu karikaturu je objavio

Svet

Hamnei: Iran sposoban da odgovori na svaki novi vojni napad

Svet

HAMNEI ODREDIO KO ĆE VODITI IRAN AKO GA UBIJU! Otkriveno je i gde se čuva od izraelskog napada (FOTO)

Svet

VRHOVNI VOĐA IRANA U KOMI? Mediji: Ajatolah Ali Hamnei u veoma teškom stanju, naslednik je već određen?!

Svet

HAMNEI PREŽIVEO: Iran potvrdio da su lideri bezbedni

Svet

AJATOLAH NAREDIO NAPAD IRANA NA IZRAEL: Vrhovni vođa slao instrukcije sa tajne lokacije!