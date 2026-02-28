Američko-izraelski napadi na Iran usred pregovora su drski: Oglasio se kineski zvaničnik

Kineski ambasador u UN Fu Kong saopštio je večeras da je Kina veoma zabrinuta zbog aktuelnog razvoja situacije na Bliskom istoku i pozvao sve strane na poštovanje principa Povelje UN.

On je na vanrednoj sednici Saveta bezbednosti UN posvećenoj Iranu opisao američko-izraelske napade na Iran kao "drske", osuđujući pretnju silom radi rešavanja bilo kakvih međunarodnih odnosa.

"Suverenitet, bezbednost i teritorijalni integritet Irana i drugih zemalja regiona moraju se poštovati", rekao je kineski diplomata, prenosi portal UN News.

On je pozvao sve strane da ispune svoje obaveze prema međunarodnom pravu.

"Dijalog i pregovori su jedini način za rešavanje razlika. Kina poziva na hitan prekid vojnih akcija kako bi se sprečili dalji ciklusi eskalacije", naveo je Fu Kong.

On je dodao da je "šokantno" što su se američko-izraelski napadi dogodili usred diplomatskih pregovora između SAD i Irana.

Generalni sekretar UN Antonio Gutereš pre toga je, otvarajući sednicu Saveta bezbednosti UN posvećenu situaciji u Iranu, takođe pozvao na hitan prekid sukoba SAD i Izraela sa Iranom, i poručio da nema alternative mirnom rešenju.

Ranije su pet članica saveta - Bahrein, koji je arapski predstavnik u savetu, Francuska, Rusija, Kina i Kolumbija pozvali na hitan sastanak nakon što su Sjedinjene Američke Države i Izrael pokrenuli napade na Iran, saopštile su diplomate UN.

Autor: Marija Radić