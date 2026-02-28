Dron pogodio čuveni hotel: Gori Burdž al Arab, simbol Dubaija (VIDEO)

Hotel Burdž Al Arab, simbol Dubaija u obliku jedra, je u plamenu! Kako javljaju mediji, čuveni luksuzni hotel nestaje u požaru nakon što ga je pogodio projektil.

Snimci pogođenog hotela se šire mrežama, a još nema informacija o povređenima.

Burj Al Arab Hotel on Fire in Dubaipic.twitter.com/iZ6ALWMgUh — Ahmed Hassan 🇾🇪 أحمد حسن زيد (@Ahmed_hassan_za) 28. фебруар 2026.

Hotel je inače simbol Dubaija, poznat po zlatnim tonovima, fontanama, raskošnim tepisima i panoramskim liftom koji vodi sve do 25. sprata.

pic.twitter.com/2VLq5tjvfA El famoso hotel Burj Al Arab en Dubái acaba de ser alcanzado por un dron/misil iraní.



Una parte del hotel está en llamas. — Rosendo Chavarría (@RosendoChV) 28. фебруар 2026.

Dubai je danas više puta pogođen projektilima, obustavljeni su svi letovi, a građani su dobili informacije da treba da se sklone od vrata i prozora, kao i da potraže sigurno sklonište.

Autor: Marija Radić