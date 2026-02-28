AKTUELNO

Svet

Dron pogodio čuveni hotel: Gori Burdž al Arab, simbol Dubaija (VIDEO)

Izvor: Pink.rs/Telegraf.rs, Foto: Privatna arhiva ||

Hotel Burdž Al Arab, simbol Dubaija u obliku jedra, je u plamenu! Kako javljaju mediji, čuveni luksuzni hotel nestaje u požaru nakon što ga je pogodio projektil.

Snimci pogođenog hotela se šire mrežama, a još nema informacija o povređenima.

Hotel je inače simbol Dubaija, poznat po zlatnim tonovima, fontanama, raskošnim tepisima i panoramskim liftom koji vodi sve do 25. sprata.

Dubai je danas više puta pogođen projektilima, obustavljeni su svi letovi, a građani su dobili informacije da treba da se sklone od vrata i prozora, kao i da potraže sigurno sklonište.

RAT NA BLISKOM ISTOKU: AJATOLAH HAMNEI JE MRTAV! Tramp objavio: Nije uspeo da izbegne naše sisteme praćenja! I Iran potvrdio smrt vrhovnog vođe (FOTO+

Autor: Marija Radić

