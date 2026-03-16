STRAVIČAN SNIMAK! Dron pogodio hotel gde su smeštene ambasade EU u Bagradu: Izbio i požar (VIDEO)

Izvor: Pink.rs/Telegraf.rs

U Bagdadu je večeras izvršen novi napad. Dron je pogodio poznati hotel Al-Rašid u prestonici Iraka.

Kako se vidi na snimku koji je objavljen na društvneoj mreži Iks, bivšem Tviteru, dron je udario u gornji sprat i izazvao veliku eksploziju, nakon čega je usledio veliki požar.

U ovom hotelu se nalaze delegacija Evropske unije i nekoliko evropskih diplomatskih predstavništava.

Sjedinjene Američke Države i Izrael napali su 28. februara ujutro Iran u, kako je saopšteno, "preventivnim napadima", do kojih je došlo nakon neuspeha tokom više rundi pregovora o iranskom nuklearnom programu.

Iran je zatim pokrenuo masovne udare u znak odmazde na Izrael i na mete koje se povezuju sa SAD širom regiona Bliskog istoka.

Autor: Marija Radić

