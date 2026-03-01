AKTUELNO

Svet

'NIJE MOGAO NIŠTA DA UČINI' Otkriveno kako je UBIJEN ajatolah Ali Hamnei

Izvor: Pink.rs/Kurir, Foto: Tanjug AP/Hadi Mizban ||

Izrael i SAD tempirali su napad na Iran za subotu kako bi se poklopio sa sastankom ajatolaha Alija Hamneija i njegovih pomoćnika, navode dva američka izvora upoznata s operacijom.

Ubistvo čoveka koji je gotovo 40 godina vladao Iranom izvedeno je juče, a potvrđeno je tokom noći na državnoj televiziji. To je označeno kao ogroman trenutak za islamsku naciju.

Poginuli iranski zvaničnici

Izrael je objavio da su, osim ajatolaha, ubijeni i bivši generalni sekretar Saveta za nacionalnu bezbednost Ali Šamkani i komandant korpusa Islamske revolucionarne garde Mohamed Pakpur.

Dva iranska izvora su rekla za Rojters da je Hamnei u subotu, neposredno pre početka napada, na sigurnoj lokaciji sazvao sastanak na kojem su bili Šamkani i aktuelni sekretar Saveta za nacionalnu bezbednostAli Laridžani.

Trump o ubistvu vrhovnog vođe

Američki predsednik Donald Tramp napisao je na svojoj platformi Truth Social da je iranski vrhovni vođa ubijen nakon što su američke obaveštajne službe otkrile njegovo kretanje.

- Nije mogao ništa protiv naših obaveštajnih podataka i visoko sofisticiranih sistema praćenja. Blisko smo sarađivali s Izraelom, ni on ni druge vođe koji su ubijeni zajedno s njim nisu mogli ništa da učine - naveo je Tramp.

Autor: Iva Besarabić

#Amerika

#Bliski istok

#Donald Tramp

#Iran

#Izrael

#Rat

POVEZANE VESTI

Svet

DRUGI DAN RATA NA BLISKOM ISTOKU! Snažne EKSPLOZIJE ODJEKUJU u Dubaiju, Ajatolah je UBIJEN, kreće istorijska OSVETA Irana - Tramp ZAPRETIO (FOTO+VIDEO

Svet

'DA NAM JE BIO NA NIŠANU, ELIMINISALI BISMO GA' Izraelski ministar otkrio ratni plan za ajatolaha: Ne treba nam dozvola za ove stvari!

Svet

RAT NA BLISKOM ISTOKU: AJATOLAH HAMNEI JE MRTAV! Tramp objavio: Nije uspeo da izbegne naše sisteme praćenja! I Iran potvrdio smrt vrhovnog vođe (FOTO+

Svet

IRAN POTVRDIO SMRT VRHOVNOG VOĐE: Ajatolah Ali Hamnei je ubijen

Svet

Ubijen glavni savetnik iranskog ajatolaha Hamneija: Podlegao povredama u bolnici

Svet

HITNO UPOZORENJE OBAVEŠTAJNE SLUŽBE: Sprema se likvidacija vrhovnog vođe Irana - ajatolaha Alija Hamneija!