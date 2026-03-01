'NIJE MOGAO NIŠTA DA UČINI' Otkriveno kako je UBIJEN ajatolah Ali Hamnei

Izrael i SAD tempirali su napad na Iran za subotu kako bi se poklopio sa sastankom ajatolaha Alija Hamneija i njegovih pomoćnika, navode dva američka izvora upoznata s operacijom.

Ubistvo čoveka koji je gotovo 40 godina vladao Iranom izvedeno je juče, a potvrđeno je tokom noći na državnoj televiziji. To je označeno kao ogroman trenutak za islamsku naciju.

Poginuli iranski zvaničnici

Izrael je objavio da su, osim ajatolaha, ubijeni i bivši generalni sekretar Saveta za nacionalnu bezbednost Ali Šamkani i komandant korpusa Islamske revolucionarne garde Mohamed Pakpur.

Dva iranska izvora su rekla za Rojters da je Hamnei u subotu, neposredno pre početka napada, na sigurnoj lokaciji sazvao sastanak na kojem su bili Šamkani i aktuelni sekretar Saveta za nacionalnu bezbednostAli Laridžani.

Trump o ubistvu vrhovnog vođe

Američki predsednik Donald Tramp napisao je na svojoj platformi Truth Social da je iranski vrhovni vođa ubijen nakon što su američke obaveštajne službe otkrile njegovo kretanje.

- Nije mogao ništa protiv naših obaveštajnih podataka i visoko sofisticiranih sistema praćenja. Blisko smo sarađivali s Izraelom, ni on ni druge vođe koji su ubijeni zajedno s njim nisu mogli ništa da učine - naveo je Tramp.

Autor: Iva Besarabić