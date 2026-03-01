AKTUELNO

Svet

OVA PESMA JE BILA U POZADINI: Pogledajte šta je radio Tramp sat vremena pre snažnog udara na Iran

Foto: Tanjug AP/Jose Luis Magana

Dok su američki i izraelski avioni već bili u vazduhu ka Teheranu, predsednik Sjedinjenih Država Donald Tramp stajao je u blistavoj balskoj dvorani svog ekskluzivnog kluba Mar-a-Lago na Floridi, okružen gostima na privatnom prijemu.

Prema snimku koji je danas objavljen na platformi X, američki predsednik je samo sat vremena pre početka operacije "Epski bes" mirno slušao patriotsku himnu "God Bless the USA".

Kada je pesma završena, Tramp se nasmejao, mahnuo gostima i rekao jednostavno.

- Uživajte, svi. Moram da se vratim na posao - rekao je.

Nekoliko minuta kasnije, napustio je prijem. Ono što se dogodilo zatim ušlo je u istoriju: zajednički američko-izraelski udari na Iran, likvidacija vrhovnog vođe ajatolaha Alija Hamneija i početak onoga što je Tramp nazvao "ključanjem" iranskog režima.

Snimak, koji je brzo postao viralan, prikazuje predsednika u svečanom odelu kako se opušteno kreće među zvanicama, dok u pozadini svira poznata patriotska pesma Li Grinvuda. Atmosfera je bila svečana i opuštena - niko od prisutnih nije slutio da će za manje od sat vremena predsednik koordinisati jednu od najsmelijih vojnih operacija u novijoj američkoj istoriji.

Autor: Iva Besarabić

