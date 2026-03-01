AKTUELNO

MASAKR U TEKSASU: FBI istražuje vezu sa međunarodnim terorizmom, u vozilu napadača pronađeni ključni dokazi!

Izvor: Pink.rs/Tanjug, Foto: Tanjug AP/Ethan Swope (FRE) ||

U masovnoj pucnjavi koja se dogodila u noćnom baru u Ostinu, u američkoj saveznoj državi Teksas, ubijene su najmanje dve osobe, dok je napadač likvidiran na licu mesta. Federalni istražni biro (FBI) zvanično je pokrenuo istragu o potencijalnom terorističkom aktu.

Prema najnovijim podacima koje prenosi CBS News, u napadu je ranjeno najmanje 14 osoba. Pucnjava je počela u 1:39 sati po lokalnom vremenu, u trenutku kada je u popularnom lokalu bilo stotine gostiju.

Ekstremistička ideologija ili mentalni problemi?

Istražitelji trenutno ispituju da li je napadač bio pod uticajem ekstremističke ideologije i da li postoji direktna veza sa međunarodnim terorizmom. FBI je potvrdio da su u vozilu napadača pronađeni "indikatori koji ukazuju na potencijalnu vezu sa terorizmom", ali upozoravaju da je prerano za konačni zaključak o motivu.

- Naša kancelarija je aktivno uključena u istragu. Postoje određeni pokazatelji kod osumnjičenog i u njegovom vozilu koji zahtevaju detaljnu proveru terorističkih veza - saopštio je FBI.

Pronađeni pištolj i puška

Šefica policije Ostina, Liza Dejvis, potvrdila je da su na licu mesta pronađeni pištolj i puška koje je napadač koristio. Iako se proverava teroristički motiv, izvori iz policije ukazuju i na to da je napadač ranije imao ozbiljne probleme sa mentalnim zdravljem, što dodatno komplikuje utvrđivanje primarnog motiva.

Ovaj napad dolazi u trenutku pojačanih tenzija, nakon što su mediji preneli vesti o iranskim udarima i sukobima u kojima su stradali američki vojnici, što pojačava sumnju da je masakr u Teksasu bio čin odmazde.

Autor: D.S.

