STRAVIČNA OPASNOST! Preti masovna evakuacija na Bliskom istoku zbog nukelrnih elektrana, apel šefa IAEA

Masovna evakuacija gradova širom Bliskog istoka mogla bi biti potrebna ako civilne nuklearne elektrane budu napadnute, što bi dovelo do oslobađanja radioaktivnih materija, upozorio je u ponedeljak Rafael Grosi, generalni direktor Međunarodne agencije za atomsku energiju (IAEA), na otvaranju kvartalnog sastanka Upravnog odbora IAEA, prenosi The Guardian.

On je priznao "jak osećaj frustracije" što sporazum između SAD i Irana o iranskom nuklearnom programu nije postignut u nedavnim pregovorima. Grosi je prisustvovao razgovorima pružajući tehničku pomoć.

Na otvaranju sastanka, rekao je da je diplomatija "teška, ali nikad nemoguća. Upotreba sile prisutna je u međunarodnim odnosima od davnina. To je realnost, ali uvek najmanje poželjna opcija."

"Ostajem uveren da trajno rešenje ovog dugogodišnjeg neslaganja leži za diplomatskim stolom kada je reč o nuklearnim pitanjima, a krucijalno je jasno razumevanje opsega i proverljivosti dogovora."

"Diplomatija je teška, ali nikad nemoguća. Nuklearna diplomatija je još teža, ali nikad nemoguća. Nije pitanje da li ćemo se ponovo sastati za diplomatskim stolom, već kada ćemo to učiniti. Moramo to učiniti što pre."

Govoreći o posledicama trenutnih sukoba širom Bliskog istoka, rekao je: "Ne možemo isključiti moguće oslobađanje radioaktivnih materija s ozbiljnim posledicama, uključujući potrebu za evakuacijom oblasti koje su veličine ili veće od velikih gradova."

"Dozvolite mi da naglasim da je današnja situacija veoma zabrinjavajuća. Iran i mnoge druge zemlje u regionu koje su bile meta vojnih napada imaju operativne nuklearne elektrane i nuklearne istraživačke reaktore, kao i prateće lokacije za skladištenje goriva, što povećava pretnju po nuklearnu bezbednost."

"Ujedinjeni Arapski Emirati imaju četiri operativna nuklearna reaktora. Jordan i Sirija imaju operativne istraživačke nuklearne reaktore. Bahrein, Irak, Kuvajt, Oman, Katar i Saudijska Arabija takođe su bili napadnuti. Sve ove zemlje koriste nuklearne aplikacije u nekoj meri. Stoga pozivamo na najveću uzdržanost u svim vojnim operacijama."

Govoreći o preostalim nuklearnim instalacijama Irana, rekao je: "Nemamo indicija da su bilo koje nuklearne instalacije, uključujući nuklearnu elektranu Bušer, istraživački reaktor u Teheranu ili druge objekte nuklearnog gorivnog ciklusa, oštećene ili pogođene. Napori da stupimo u kontakt sa iranskim regulatornim vlastima za nuklearnu energiju se nastavljaju, ali do sada nema odgovora."

Autor: Iva Besarabić