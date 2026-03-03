TRAMP IM ZAPRETIO TOTALNOM BLOKADOM: Stigao hitan odgovor iz Madrida, OVO su poručili Beloj kući!

Vlada Španije odgovorila je na pretnje američkog predsednika Donalda Trampa o prekidu trgovine i kontakata, nakon što je on kritikovao saradnju u vezi sa vojnim bazama.

Iz Madrida poručuju da su trgovinski odnosi definisani jasnim pravilima koja se ne mogu menjati jednostrano.

U zvaničnom saopštenju vlasti su istakle da, ukoliko Vašington želi da menja trgovinske odnose, „to će morati da učini poštujući autonomiju privatnih kompanija, međunarodno pravo i bilateralne sporazume između Evropske unije i SAD“, prenosi RTVE.es.

#ÚLTIMAHORA El Gobierno responde a la amenaza de Trump de cortar el comercio: "Tendrá que respetar la legalidad internacional"https://t.co/7k9QAysEpo — ElConstitucional.es (@elc_es) 03. март 2026.

Vlada je podsetila da je Španija pouzdan partner koji značajno doprinosi odbrani Evrope i da održava istorijski korisne trgovinske odnose sa 195 zemalja, uključujući i same Sjedinjene Američke Države.

Autor: D.S.