TRAMP IM ZAPRETIO TOTALNOM BLOKADOM: Stigao hitan odgovor iz Madrida, OVO su poručili Beloj kući!

Vlada Španije odgovorila je na pretnje američkog predsednika Donalda Trampa o prekidu trgovine i kontakata, nakon što je on kritikovao saradnju u vezi sa vojnim bazama.

ŠAMAR MADRIDU: Tramp zbog Irana uvodi totalne sankcije Španiji – Nećemo više ništa sa njima!

Iz Madrida poručuju da su trgovinski odnosi definisani jasnim pravilima koja se ne mogu menjati jednostrano.

U zvaničnom saopštenju vlasti su istakle da, ukoliko Vašington želi da menja trgovinske odnose, „to će morati da učini poštujući autonomiju privatnih kompanija, međunarodno pravo i bilateralne sporazume između Evropske unije i SAD“, prenosi RTVE.es.

Vlada je podsetila da je Španija pouzdan partner koji značajno doprinosi odbrani Evrope i da održava istorijski korisne trgovinske odnose sa 195 zemalja, uključujući i same Sjedinjene Američke Države.

