IRAN KREĆE U TOTALNO UNIŠTENJE! Počeo 16. talas operacije 'Istinsko obećanje', Teheran poručuje: Nismo još ni pokazali najbolje oružje!

Iranska revolucionarna garda potvrdila je večeras da je pokrenula masovni udar na „srce okupiranih teritorija“. U okviru operacije „Istinsko obećanje 4“, ka Izraelu je poletela nova, nezapamćena salva projektila i dronova kamikaza.

Ovo je već šesnaesti talas napada, a prema izveštajima agencije IRNA, situacija na terenu postaje neodrživa za protivvazdušnu odbranu neprijatelja.

Dok Donald Tramp tvrdi da je iranska vojska sravnjena sa zemljom, portparol ministarstva odbrane Reza Talaei-Nik poslao je jezivo upozorenje: „Imamo kapacitet da nastavimo ofanzivnu odbranu duže nego što je neprijatelj ikada planirao! Ne nameravamo da rasporedimo svo svoje napredno oružje u prvim danima ovog nametnutog rata!“

Podsetimo, iranska državna televizija je još u subotu najavila upotrebu dosad neviđenog naoružanja. Današnje saopštenje Revolucionarne garde sugeriše da Iran svesno dozira silu i da najsmrtonosniji arsenal tek čeka svoj trenutak.

Svet sa strepnjom iščekuje odgovor SAD i Izraela, dok nebo iznad Bliskog istoka bukvalno gori!

Autor: D.S.