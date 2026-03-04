Vozač ambulantnih kola ubijao pacijente koje je vozio?! Stravičan slučaj potresa evropsku državu

Tužioci u severnom italijanskom gradu Forli istražuju vozača ambulantnih kola pod sumnjom da je ubio petoro starijih pacijenata.

Sve sumnjive smrti dogodile su se tokom ili ubrzo nakon što su pacijenti prevoženi vozilom kojim je upravljao 27-godišnji muškarac, rekli su advokati porodica žrtava za britanski list Guardian.

Istražni izvori su za državnu novinsku agenciju ANSA izjavili da veruju kako je muškarac, koji je radio za Italijanski Crveni krst, a koji je sada suspendovan, možda davao štetne supstance pacijentima tokom prevoza između bolnica i domova za stare u regionu Emilija-Romanja.

Vlasti takođe ispituju dodatne slučajeve, što izaziva zabrinutost da bi broj potencijalnih žrtava mogao porasti kako se istraga bude širila. Najnoviji slučaj koji se ispituje odnosi se na 85-godišnju ženu koja je preminula od srčanog zastoja u novembru 2025. godine.

Svi pacijenti doživeli su srčani zastoj tokom transporta u ambulantnim kolima koja su saobraćala iz mesta Forlimpopoli, u blizini Forlija. Jedan je preminuo tokom vožnje, dok su ostali umrli ubrzo nakon toga ili u danima koji su usledili.

Mesecima nijedan od rođaka, od kojih je većina verovala da su njihovi najbliži bili teško bolesni, nije izrazio sumnju. Tek kada je porodica jedne od žrtava navodno zatražila obdukciju, pojavile su se sumnje.

"Važno je naglasiti da ovo nisu obična ambulantna vozila sa uključenim sirenama koja hitno prevoze pacijente u bolnicu", rekli su advokati Maks Starni i Masimo Mambeli, koji zastupaju porodicu pacijentkinje preminule u novembru.

Dodali su: "Ova vozila se uglavnom koriste za rutinski prevoz… na primer, kada se pacijent iz doma za stare vodi u bolnicu na zakazani pregled. Zato su u vozilu samo dva vozača, bez medicinske sestre."

U slučaju kojim se bave Starni i Mambeli, starija žena je putovala iz doma za stare na fizikalnu terapiju kada je preminula u ambulantnim kolima.

Tužilaštvo je vozača stavilo pod istragu zbog sumnje na teško ubistvo, navodeći predumišljaj i upotrebu otrovnih supstanci ili drugih podmuklih sredstava. On nije uhapšen niti je zadržan u pritvoru.

Lokalni ogranak Italijanskog Crvenog krsta obavešten je o istrazi pre četiri dana, nakon čega je vozač suspendovan sa dužnosti.

U saopštenju, organizacija je navela da je "u šoku nakon saznanja o izveštajima o umešanosti jednog od naših operatera u ozbiljan krivični slučaj", izražavajući nadu da će istraga rasvetliti, kako su naveli, tragičan događaj "u potpunosti stran misiji našeg udruženja u Italiji i širom sveta, kao i radu 150.000 volontera koji svakodnevno pružaju pomoć onima kojima je potrebna".

Advokatica osumnjičenog, Glorija Pariđi, izjavila je za list Republika da njen klijent negira optužbe i da je "duboko potresen". Dodala je da je odmah stavio sebe na raspolaganje tužiocima.

"Govori se o starijim osobama koje su bile u terminalnoj fazi bolesti", rekla je Pariđi. "Samo jedna je preminula u ambulantnim kolima; ostali su umrli u danima koji su usledili, u jednom slučaju čak 13 dana nakon transporta. Svih petoro je tokom vožnje doživelo respiratorne krize, ali je u svakom slučaju intervenisalo vozilo hitne medicinske pomoći."

Autor: M.R.