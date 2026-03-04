SUKOB NA BLISKOM ISTOKU NA IVICI ESKALACIJE?! Iranska revolucionarna garda preuzima komandu, očekuju se još ŽEŠĆI NAPADI

Iranska Revolucionarna garda pojačala je kontrolu nad donošenjem ratnih odluka, uprkos gubitku najviših komandanta.

Garda je, očekujući moguće eliminisanje svojih lidera, ranije delegirala ovlašćenja članovima se nižim činovima, koji sada imaju ovlašćenja za napade na susedne države, prenosi Rojters.

Unutar Irana, centralna uloga Garde i stroga kontrola bezbednosti otežava izbijanje protesta.

Novi izbor vrhovnog vođe, nakon smrti ajatolaha Alija Hamneija, mogao bi dodatno da učvrstiti ulogu Garde, navodi Kasra Arabi iz američke organizacije Ujedinjeni protiv nuklearnog Irana.

Hamneijev sin Modžtaba, koga vide kao mogućeg naslednika, ima bliske veze sa Gardom i uživa podršku radikalnijih pripadnika sa nižim činovima, navodi agencija.

Prema izvorima, svi ključni strateški potezi Garde od početka rata donose se uz njihovo učešće, uključujući nove komandne odluke pod vođstvom Ahmada Vahidija.

Svaka jedinica ima unapred određenog naslednika do tri ranga niže, kako bi kontinuitet komandovanja bio očuvan, objasnio je zamenik ministra odbrane Irana i pripadnik Garde, Reza Talaeinik.

Decentralizacija je deo doktrine Garde već gotovo dve decenije i razvijena je posle kolapsa iračkih snaga tokom američke invazije 2003. godine, kako bi svaka provincija mogla da se samostalno brani i očuva autoritet režima.

Ovaj model omogućava Gardi da bude i glavna sila za vojni odgovor na spoljne napade i glavni čuvar unutrašnje bezbednosti u Iranu.

Iako Garda nije homogena struktura i u njoj postoje unutrašnji sukobi i rivalstvo, izvori tvrde da je "jedinstvenija nego ikada kada je Iran pod napadom".

Međutim, napadi koji imaju za metu i starije i mlađe komandante mogli bi da testiraju sposobnost Garde da održi stratešku koherentnost, navodi agencija.

Revolucionarna garda, osnovana nakon iranske revolucije 1979. godine, razvila se u "državu unutar države", kombinujući vojnu moć, obaveštajnu mrežu i ekonomsku snagu kako bi očuvala islamski režim.

Ona kontroliše nuklearni program, sektor energije kroz graditeljsku firmu Hatam al-Anbia i služi kao kanal za šiitske proksi-grupe širom Bliskog istoka, dok njihova dobrovoljna paramilitarna jedinica Basidž guši unutrašnje nemire, dodaje agencija.

Autor: Iva Besarabić