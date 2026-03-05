Severna Koreja isprobavala krstareće rakete sa novog razarača, prisustvovao Kim!

Severnokorejski lider Kim Džong Un prisustvovao je probnom ispaljivanju strateških krstarećih raketa sa novog razarača pre njegovog puštanja u rad.

Test raketa more-zemlja izveden je u sredu na višenamenskom ratnom brodu Čoe Hjon od 5.000 tona, koji je izgrađen u brodogradilištu u zapadnom lučkom gradu Nampho i porinut u aprilu prošle godine, piše severnokorejska agencija KCNA, prenosi Jonhap.

Kim je izrazio zadovoljstvo zbog testa koji se smatra "važnim ključnim elementom u proceni operativnih sposobnosti" razarača, i rekao za razarač da je "novi simbol sposobnosti Severne Koreje na moru".

Kako se navodi, Severna Koreja planira da svake godine gradi dva ratna broda klase Čoe Hjon ili više.

Ta zemlja je porinula dva razarača 2025. godine, od kojih je jedan ponovo porinut nakon delimičnog prevrtanja.

Kim je na nedavnom kongresu vladajuće Radničke partije Koreje istakao važnost naoružavanja mornarice nuklearnim oružjem i omogućavanja napada i sa površine i pod vodom.