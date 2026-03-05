AMERIKANCI POSLALI ESKADRILU DA PRESRETNE DVA RUSKA AVIONA: Susret na nebu blizu Aljaske

Severnoamerička komanda vazdušne odbrane (NORAD) podigla je borbene avione kao odgovor na ruske vojne avione koji su otkriveni u blizini Aljaske.

Dva ruska vojna aviona Tupoljev TU-142 primećena su u međunarodnom vazdušnom prostoru u zonama za identifikaciju protivvazdušne odbrane (ADIZ) Aljaske i Kanade, saopštio je NORAD. Tupoljev Tu-142 je sovjetsko-ruski pomorski izviđački i protivpodmornički avion.

Kao odgovor, NORAD je lansirao dva američka lovačka aviona F-35, dva lovačka aviona F-22, četiri tankera KC-135, jedan E-3 AVAKS (vazdušni sistem za rano upozoravanje i kontrolu), dva kanadska lovačka aviona CF-18 i jedan tanker CC-150.

NORAD je saopštio da ruski avion nije ušao u američki ili kanadski suvereni vazdušni prostor i da se „ova ruska aktivnost u ADIZ Aljaske i Kanade dešava redovno i ne smatra se pretnjom“. Nije navedena tačna lokacija incidenta.

ADIZ se odnosi na međunarodni vazdušni prostor između krajeva suverenih vazdušnih prostora — što, prema NORAD-u, „zahteva laku identifikaciju svih letelica u interesu nacionalne bezbednosti“.

Došlo je do brojnih incidenata u kojima su ruski avioni preleteli vazdušni prostor u blizini zemalja NATO-a, što je povećalo tenzije između Moskve i alijanse.

19. februara, NORAD je rasporedio sličan kontingent aviona za presretanje ruskih ratnih aviona, koji se sastojao od Tu-95, Suhoja Su-35 i Antonova A-50 koji su bili u operaciji nakon što su otkriveni u blizini Aljaske.

NORAD je lansirao dva F-16, dva F-35 i četiri KC-135 kako bi završio misiju.

U septembru, SAD su takođe podigle borbene avione kako bi presrele ruske Tu-95 i Su-35 u aljaskoj ADIZ, dok je tokom prethodnog meseca NORAD četiri puta presreo ruski izviđački avion Iljušin IL-20 COO u jednoj nedelji.

U septembru 2024. godine, NORAD je objavio video koji prikazuje ruski borbeni avion kako leti samo nekoliko metara od NORAD-ovog aviona u aljaskoj ADIZ.

U međuvremenu, u julu 2024. godine, SAD su presrele i ruske i kineske bombardere nakon ulaska u aljasku ADIZ, što je, kako se navodi, prvi put da su ruski i kineski avioni ikada zajedno ušli u vazdušni prostor.

NORAD je osnovan 1957. godine kao zajednička operativna komandna organizacija između Kanade i SAD radi zaštite vazdušnog prostora svake zemlje. Komandant agencije je general američkog vazduhoplovstva Gregori M. Giljot, koga su zajednički imenovali predsednik SAD i kanadski premijer.

NORAD koristi slojevitu odbrambenu mrežu satelita, zemaljskih i vazdušnih radara i borbenih aviona za otkrivanje i praćenje aviona. U svom saopštenju, agencija je navela da je i dalje „spremna da upotrebi niz opcija za odbranu Severne Amerike“.



Autor: Iva Besarabić