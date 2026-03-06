'EVROPA U STADIJUMU APSOLUTNOG BEZUMLJA I SAMOUBISTVA' Zaharova: Sankcije Rusiji čak i u uslovima nestašice goriva

Evropa je očigledno prešla u stanje "bezumlja i samoubilačke politike", razmatrajući nove sankcije protiv Rusije čak i u uslovima nestašice goriva izazvane krizom na Bliskom istoku, izjavila je Marija Zaharova.

"Ovo pitanje ne treba postavljati samo u regionalnom kontekstu – kako EU uvodi sankcije dok u Ženevi počinju ili već traju pregovori o situaciji u Ukrajini. Pitanje je kako Evropska unija uvodi sankcije, a da pritom ne uzima u obzir ekonomske pokazatelje koji se pred našim očima menjaju zbog situacije koja je zahvatila čitav svet u kontekstu ne više eskalacije, već najstrašnije tragedije na Bliskom istoku", istakla je zvaničnica ruskog Ministarstva spoljnih poslova.

Zaharova je podsetila da su na Zapadu ranije pokušavali da uvođenje sankcija opravdaju navodno pogrešnim postupcima Rusije, tvrdeći da time štite ljudska prava i podržavaju demokratiju u Ukrajini.

"Sada svi razumeju da se oni nalaze u fazi apsolutnog bezumlja i samoubistva, jer ne uzimaju u obzir promenu situacije, uključujući – iako to nije jedini faktor – i energente, zbog krvoprolića koje su SAD i Izrael pokrenuli protiv Irana", naglasila je.

Sjedinjene Američke Države i Izrael započeli su 28. februara napade na ciljeve na teritoriji Irana, uključujući i Teheran. Iran je odgovorio udarima na izraelsku teritoriju, kao i na vojne objekte SAD na Bliskom istoku.

Zbog eskalacije sukoba gotovo je zaustavljena plovidba preko Ormuskog moreuza, dok su osiguravajuće kompanije počele da povećavaju premije i preispituju uslove osiguranja. Ovo je ključna ruta za isporuku nafte i tečnog prirodnog gasa iz zemalja Persijskog zaliva na svetsko tržište i kroz nju prolazi oko 20 odsto globalnih isporuka nafte, naftnih derivata i LNG-a.

Autor: Iva Besarabić