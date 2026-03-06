AKTUELNO

Svet

POGOĐENO SEDIŠTE IRANSKE ISLAMSKE REVOLUCIONARNE GARDE: Izveden razoran vazdušni napad, hitno se oglasio IDF

Izvor: Pink.rs/Tanjug, Foto: Tanjug AP/Altaf Qadri ||

Izraelska odbrambene snage (IDF) su saopštile danas da je tokom talasa vazdušnih napada u južnim predgrađima Bejruta izvedenim popodne, pogođeno sedište Iranske islamske revolucionarne garde (IRGC), kao i nekoliko lokacija Hezbolaha.

Prema navodima IDF-a, to sedište služilo je vazduhoplovnim snagama IRGC-a, prenosi Tajms of Izrael.

Pored toga, izraelska vojska je navela da je pogodila i tri sedišta Hezbolaha - komandni centar mornarice, izvršni savet i finansijsku službu te militantne organizacije.

IDF navodi da su ta sedišta korišćena za planiranje i izvođenje napada Hezbolaha na Izrael.

Autor: Iva Besarabić

