'MI NISMO LAK PLEN' Predsednik UAE: Naša zemlja je u ratu, ali stanje nacije je dobro

Predsednik Ujedinjenih Arapskih Emirata i vladar Abu Dabija Mohamed bin Zajed al Nahjan izjavio je danas da je njegova zemlja u ratu, ali da je stanje nacije dobro.

U svom prvom javnom obraćanju otkako su iranske vojne snage lansirale rakete na UAE i u jeku američko-izraelskih napada na Iran Mohamed bin Zajed al Nahjan je poručio neprijateljima da UAE nisu lak plen, prenosi Rojters.

"UAE imaju debelu kožu i gorko meso, mi nismo lak plen. Izvršićemo svoju dužnost prema našoj zemlji, našem narodu i našim stanovnicima koji su takođe deo naše porodice", rekao je Mohamed bin Zajed Al Nahjan.

Autor: Marija Radić