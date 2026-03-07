AKTUELNO

Svet

U bombaškom napadu u noćnom klubu povređene 34 osobe: Drama u Peruu

Izvor: Pink.rs/Tanjug, Foto: Pixabay.com ||

U bombaškom napadu u noćnom klubu u provinciji Truhiljo u Peruu povređene su 34 osoba, među kojima ima i maloletnika, saopštila je danas regionalna zdravstvena uprava.

Eksplozija se dogodila tokom protekle noći u klubu "Dali", na severnoj obali Perua, prenosi agencija Andina.

Najmanje petoro povređenih je u teškom stanju, prema rečima izvršnog direktora Zdravstvene mreže Truhiljo, Herarda Florijana Gomeza.

On je kazao da su među povređenima jedan šesnaestogodišnjak i dvoje sedamnaestogodišnjaka.

pročitajte još

OSMI DAN RATA: OBRATIO SE TRAMP! TURSKA ŠALJE BORBENE AVIONE NA KIPAR? Teheran u PLAMENU, gađana vojna baza u Bušeru! Amerika uskoro ukida sankcije Ru

Autor: Marija Radić

#Eksplozija

#Maloletnici

#Peru

#Povređeni

#klub

POVEZANE VESTI

Svet

Krvavi vikend: U pucnjavi ispred noćnog kluba u Alabami poginule četiri osobe, dok je 13 ranjeno

Svet

TRAGEDIJA U PERUU: U eksploziji u karaoke baru poginulo 10 ljudi, među njima osam studenata!

Svet

TERORISTIČKI NAPAD U JERUSALIMU - Dve osobe povređene, oglasila se policija

Svet

Jedna osoba poginula, 30 povređenih u sudaru dva voza: Teška nesreća u Peruu

Svet

Policija upala u školu, najmanje tri osobe povređene: Drama u Finskoj

Svet

PET DEVOJČICA UBIJENO U PAKISTANU: Bombaški napad tokom vakcinacije protiv dečje paralize