U bombaškom napadu u noćnom klubu povređene 34 osobe: Drama u Peruu

U bombaškom napadu u noćnom klubu u provinciji Truhiljo u Peruu povređene su 34 osoba, među kojima ima i maloletnika, saopštila je danas regionalna zdravstvena uprava.

Eksplozija se dogodila tokom protekle noći u klubu "Dali", na severnoj obali Perua, prenosi agencija Andina.

Najmanje petoro povređenih je u teškom stanju, prema rečima izvršnog direktora Zdravstvene mreže Truhiljo, Herarda Florijana Gomeza.

On je kazao da su među povređenima jedan šesnaestogodišnjak i dvoje sedamnaestogodišnjaka.

