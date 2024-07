Krvavi vikend: U pucnjavi ispred noćnog kluba u Alabami poginule četiri osobe, dok je 13 ranjeno

U pucnjavi u noćnom klubu u Birmingemu poginule su četiri osobe, dok je 13 ranjeno, saopštila je danas policija u Alabami.

Policajci su sinoć odgovorili nešto posle 23.00 sata na prijavu da je više ljudi upucano ispred noćnog kluba, rekao je policajac iz Birmingema Truman Ficdžerald u video snimku objavljenom na društvenim mrežama, preneo je Gardijan.

Vatrogasno i spasilačko osoblje Birmingema proglasilo je smrt jednog čoveka na trotoaru u blizini noćnog kluba.

Dve žene su proglašene mrtvima u klubu, rekao je Ficdžerald.

Drugi muškarac je proglašen mrtvim u bolnici u Birmingemu, gde je najmanje još devet osoba zbrinuto zbog prostrelnih rana, rekao je on.

Istražitelji veruju da je najmanje jedan osumnjičeni pucao u noćni klub sa ulice, rekao je Ficdžerald.

At Least 4 Dead and Multiple Wounded in Nightclub Shooting in Alabama https://t.co/H7MHPJiLSW