Izrael i SAD gađali skladište nafte u južnom delu Teherana: OVO je meta napada?!

Američki i izraelski borbeni avioni napali su skladište nafte u južnom Teheranu, objavila je agencija Fars, povezana sa Islamskom revolucionarnom gardom (IRGC).
Poluzvanična agencija Mehr navela je da se objekat nalazi u blizini teheranske rafinerije nafte.
Iranska novinska agencija ILNA, javila je, pozivajući se na dobro obavešteni izvor, da vazdušni napad nije oštetio teheransku rafineriju i da nema poremećaja u njenom radu.
Izvor je rekao da su, prema početnim dokazima, naftni depo i cevovodi Rej bili meta napada.
Eksplozije su prijavljene u nekoliko oblasti Teherana nakon što je izraelska vojska saopštila da je započela širok talas napada na infrastrukturu Islamske Republike u glavnom gradu.
