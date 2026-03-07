AKTUELNO

Svet

Izrael i SAD gađali skladište nafte u južnom delu Teherana: OVO je meta napada?!

Izvor: Pink.rs/Tanjug, Foto: Tanjug AP/Tomer Neuberg ||

Američki i izraelski borbeni avioni napali su skladište nafte u južnom Teheranu, objavila je agencija Fars, povezana sa Islamskom revolucionarnom gardom (IRGC).

Poluzvanična agencija Mehr navela je da se objekat nalazi u blizini teheranske rafinerije nafte.

Iranska novinska agencija ILNA, javila je, pozivajući se na dobro obavešteni izvor, da vazdušni napad nije oštetio teheransku rafineriju i da nema poremećaja u njenom radu.

Izvor je rekao da su, prema početnim dokazima, naftni depo i cevovodi Rej bili meta napada.

Eksplozije su prijavljene u nekoliko oblasti Teherana nakon što je izraelska vojska saopštila da je započela širok talas napada na infrastrukturu Islamske Republike u glavnom gradu.

pročitajte još

OSMI DAN RATA: RUSIJA POTVRDILA DA NIJE NEUTRALNA U RATU IRANA I SAD: 'Na strani smo Teherana' U Bagdadu pogođena američka ambasada?! (VIDEO)

Autor: Marija Radić

#Izrael

#SAD

#Skladište nafte

#Teheran

#irgc

POVEZANE VESTI

Svet

Akcija na jugu Libana: Izrael uništio nekoliko stotina raketnih bacača Hezbolaha

Svet

OVA PESMA JE BILA U POZADINI: Pogledajte šta je radio Tramp sat vremena pre snažnog udara na Iran

Svet

IZRAEL POBIO NA DESETINE NEVINE DECE! Osnovna škola za devojčice razneta bombom u južnom Iranu, najmanje 40 MRTVIH (VIDEO)

Svet

DRON DIGAO U VAZDUH SKLADIŠTE GORIVA NA ZAPADU RUSIJE: Ukrajina nanela još jedan udarac LETELICA PROBILA ODBRANU (VIDEO)

Svet

DRAMA NA FLORIDI: Lovci F-16 presreli letelicu iznad Trampove rezidencije

Svet

Najnovije informacije sa Bliskog istoka: Izraelska avijacija protekle noći pogodila više desetina ciljeva Hezbolaha u Libanu