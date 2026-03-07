Izrael i SAD gađali skladište nafte u južnom delu Teherana: OVO je meta napada?!

Američki i izraelski borbeni avioni napali su skladište nafte u južnom Teheranu, objavila je agencija Fars, povezana sa Islamskom revolucionarnom gardom (IRGC).

Poluzvanična agencija Mehr navela je da se objekat nalazi u blizini teheranske rafinerije nafte.

Iranska novinska agencija ILNA, javila je, pozivajući se na dobro obavešteni izvor, da vazdušni napad nije oštetio teheransku rafineriju i da nema poremećaja u njenom radu.

Izvor je rekao da su, prema početnim dokazima, naftni depo i cevovodi Rej bili meta napada.

Eksplozije su prijavljene u nekoliko oblasti Teherana nakon što je izraelska vojska saopštila da je započela širok talas napada na infrastrukturu Islamske Republike u glavnom gradu.

Autor: Marija Radić