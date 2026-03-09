Novi napadi Irana na zemlje Bliskog istoka! U Bahreinu ranjene najmanje 32 osobe, među njima i deca

Zemlje Bliskog istoka bile su tokom protekle noći ponovo meta iranskih napada raketama i dronovima, u kojima su u Bahreinu ranjene najmanje 32 osobe, dok je Izrael nastavio napade na militantni proiranski pokret Hezbolah u Libanu, u kojima su gađana južna predgrađa Bejruta, prenose mediji.

U napadu iranskih dronova na naselje Sitra u Bahreinu, rano jutros su ranjene najmanje 32 osobe, od kojih četiri teško, saopštio je Nacionalni komunikacioni centar te zemlje za CNN.

Među ranjenima u napadima napadima čija su meta bila stambena područja blizu energetske infrastrukture ima i dece, prema podacima Nacionalne komisije za zaštitu (NCC) Bahreina.



Ministarstvo odbrane Ujedinjenih Arapskih Emirata je saopštilo da je tokom noći u Abu Dabiju protivvazdušna odbrana oborila više "balističkih raketa", kao i da su presretani dronovi i krstareće rakete koje su ispaljene iz aviona.

Iz UAE je saopšteno da su krhotine presretnutog projektila izazvale veliki požar u oblasti Fudžejre.

Ministarstvo odbrane Saudijske Arabije saopštilo je na platformi X da su rano jutros u pustinji Rub al Kali presretnuta četiri drona koja su letela ka naftnom polju Šajbah, koje je jedno od najvećih naftnih polja u regionu.

Saudijsko ministarstvo odbrane je saopštilo i da su oborena dva drona severno od glavnog grada Rijada, kao i projektil koji je leteo ka delu grada gde su smeštene ambasade.



Kuvajt je saopštio da je nacionalna garda te zemlje rano jutros oborila dron "kao deo napora da se obezbede vitalni objekti", dok je Ministarstvo odbrane Katara navelo na platformi X da su oružane snage te zemlje presrele raketni napad rano jutros, oko 3.00 sata posle ponoći po lokalnom vremenu.

Al Džazira prenosi da se iznad glavnog grada Katara, Dohe čulo 12 i i više glasnih praskova, koji ukazuju na presretanje raketa od strane protivvazdušne odbrane.

Izraelske odbrambene snage (IDF) su saopštile da su tokom protekle noći pokrenule novi talas udara na centralni Iran, kao i da je pogođena infrastruktura libanskog militantnog proiranskog pokreta Hezbolah u južnim predgrađima Bejruta, gde je ubijeno nekoliko visokih komandanata iz snaga Kuds Korpusa islamske revolucionarne garde (IRGC).

Na video snimcima koji su se pojavili nakon izraelskog napada, vidi se požar u bejrutskom hotelu Ramada.

IDF je saopštio da nije upoznat sa tvrdnjama Hezbolaha da su se njegovi operativci sukobili sa izraelskim trupama, i da su oborili helikopter u istočnom Libanu tokom noći, prenosi Tajms of Izrael.

Libanska državna novinska agencija je prenela da je došlo do "žestokih sukoba" nakon sletanja izraelskih helikoptera u blizini Nabi Šita, istog područja gde su izraelske trupe sprovele nedavnu neuspešnu misiju potrage za posmrtnim ostacima pilota Rona Arada, koji se vodi kao nestao od 1980-ih.

Autor: S.M.