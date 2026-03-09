Australijski plaćenici dobili po 16 godina zatvora - izrečene presude osumnjičenima za ubistvo Živana Radmanovića

Dvojica australijskih plaćenih ubica, Mevlut Džoškun (23) i Paea Midlmor Tupou (27), osuđena su u ponedeljak na po 16 godina zatvora zbog toga što su prošle godine na indonežanskom ostrvu Bali ubili Živana Radmanovića (32) i ranili njegovog prijatelja.

Treći muškarac osuđen je za organizovanje ubistva Živana Radmanovića, državljanina Australije srpskog porekla, u turističkoj vili. On je dobio kaznu od 12 godina zatvora pred sudom u Denpasaru na Baliju, gde su nasilni zločini retki, a do vatrenog oružja je vrlo teško doći.

Radmanović je, podsetimo, ubijen u kupatilu dok se njegova žena krila ispod ćebeta u spavaćoj sobipored, kada su naoružani napadači prošlog juna upali u luksuznz vilu u Badungu, u kojoj je bračni par boravio.

Njegov prijatelj Sanar Ganim, koji je bio sa Radmanovićima u vili, tom prilikom je pogođen sa sedam hitaca i teško je ranjen, ali je preživeo.

Napadači su tokom suđenja rekli da su bili angažovani da naplate dug od Sanara Ganima, ali su odbili da otkriju ko ih je unajmio. Kako su istakli iznoseći odbarnu, Srbin im uopšte nije bio meta i ubijen je greškom.

Treći muškarac, Darsi Frančesko Dženson (27), proglašen je krivim za nabavku oružja i planiranje napada.

Pokušali da pobegnu iz zemlje

Dženson je uhapšen na aerodromu u indonežanskoj prestonici Džakarti dok je, kako se sumnja, pokušavao da pobegne. Druga dvojica su posle zločina uspela da pobegnu, ali su vraćeni na Bali iz Kambodže kako bi im se sudilo.

Tužilaštvo je za okrivljene tražilo kazne od 17 i 18 godina zatvora.

Sudija Vajan Suarta proglasio je Džoškuna i Tupoua krivim za ubistvo sa predumišljajem i ilegalno posedovanje vatrenog oružja, dok je Dženson proglašen krivim za pomaganje i podržavanje izvršenja zločina.

Radmanovićeva supruga i advokat izbegli su medije nakon presude i napustili sud bez komentara.

