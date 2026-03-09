AKTUELNO

Svet

Australijski plaćenici dobili po 16 godina zatvora - izrečene presude osumnjičenima za ubistvo Živana Radmanovića

Izvor: Kurir.rs, Foto: Pixabay.com/Društvene mreže ||

Dvojica australijskih plaćenih ubica, Mevlut Džoškun (23) i Paea Midlmor Tupou (27), osuđena su u ponedeljak na po 16 godina zatvora zbog toga što su prošle godine na indonežanskom ostrvu Bali ubili Živana Radmanovića (32) i ranili njegovog prijatelja.

Treći muškarac osuđen je za organizovanje ubistva Živana Radmanovića, državljanina Australije srpskog porekla, u turističkoj vili. On je dobio kaznu od 12 godina zatvora pred sudom u Denpasaru na Baliju, gde su nasilni zločini retki, a do vatrenog oružja je vrlo teško doći.

Radmanović je, podsetimo, ubijen u kupatilu dok se njegova žena krila ispod ćebeta u spavaćoj sobipored, kada su naoružani napadači prošlog juna upali u luksuznz vilu u Badungu, u kojoj je bračni par boravio.

Njegov prijatelj Sanar Ganim, koji je bio sa Radmanovićima u vili, tom prilikom je pogođen sa sedam hitaca i teško je ranjen, ali je preživeo.

Napadači su tokom suđenja rekli da su bili angažovani da naplate dug od Sanara Ganima, ali su odbili da otkriju ko ih je unajmio. Kako su istakli iznoseći odbarnu, Srbin im uopšte nije bio meta i ubijen je greškom.

Treći muškarac, Darsi Frančesko Dženson (27), proglašen je krivim za nabavku oružja i planiranje napada.

Pokušali da pobegnu iz zemlje

Dženson je uhapšen na aerodromu u indonežanskoj prestonici Džakarti dok je, kako se sumnja, pokušavao da pobegne. Druga dvojica su posle zločina uspela da pobegnu, ali su vraćeni na Bali iz Kambodže kako bi im se sudilo.

Tužilaštvo je za okrivljene tražilo kazne od 17 i 18 godina zatvora.

Sudija Vajan Suarta proglasio je Džoškuna i Tupoua krivim za ubistvo sa predumišljajem i ilegalno posedovanje vatrenog oružja, dok je Dženson proglašen krivim za pomaganje i podržavanje izvršenja zločina.

Radmanovićeva supruga i advokat izbegli su medije nakon presude i napustili sud bez komentara.

Autor: S.M.

#Plaćenici

#Presuda

#Suđenje

#Ubistvo

#Živan Radmanović

POVEZANE VESTI

Hronika

UBICE SRBINA NA LUKSUZNOM OSTRVU BALI OSUĐENI NA UKUPNO 53 GODINE ZATVORA! Stigla presuda iz Indonezije - maskirani upali u vilu i izrešetali Radmanov

Hronika

Osumnjičenima za ubistvo Srbina na Baliju preti smrtna kazna: Surovi egzekutori pratili Radmanovića u stopu

Hronika

Bila je dete, imala je 16 godina kada ju je ubio: Nevenina porodica se oglasila nakon presude ubici iz Ripnja - očekivali su doživotnu robiju

Politika

Evo kako prolaze lažni ekolozi u Evropi: Za planiranje blokiranja auto-puta dobili po 4 i 5 godina zatvora! SUDIJA IH NAZVAO FANATICIMA

Hronika

'ŽAO MI JE ŠTO SAM TI UBIO MUŽA!' Ubica Srbina na Baliju na suđenju šokirao svojim obraćanjem udovici Radmanovića! (FOTO)

Hronika

MAJKA IZBOLA ĆERKU (6): Nišlijka osuđena je na četiri i po godine zatvora!