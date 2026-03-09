AKTUELNO

Nesvakidašnji prizor sa plaže u Dubaiju dok bukti rat: Sunčali se, pa ugledali šok prizor na nebu! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs/Telegraf.rs, Foto: Tanjug AP/Altaf Qadri ||

Društvenim mrežama počeo je da kruži nestvaran snimak, navodno nastao na jednoj plaži u Dubaiju, na kojem se vide ljudi koji se bezbrižno sunčaju, a onda i neverovatna akcija borbenog aviona.

Na snimku, čiju autentičnost Telegraf.rs nije mogao nezavisno da potvrdi, vide se ljudi kako uživaju na plaži, a onda u sledećem trenutku vide dron Šahed kako preleće preko plaže. Već na nogama, pojedini snimaju prelet drona, najverovatnije iranskog.

Nedugo potom u kadar stiže lovac F-16 koji precizno cilja metu.

Zanimljivo je to da niko ne paniči, već akciju na nebu posmatraju kao da je u pitanju "zabavni šou" koji je priređen za kupače.

UŽIVO! SUKOB NA BLISKOM ISTOKU SE NASTAVLJA: Tramp se večeras obraća svetu, pogođeno nuklearno postrojenje u Iranu, oglasio se Erdogan (FOTO+VIDEO)

Autor: Marija Radić

