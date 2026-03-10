MNOGI VERUJU DA NAJAVLJUJU NESREĆU U poznatom letovalištu pojavile se 'RIBE SUDNJEG DANA'

U meksičkom letovalištu Kabo San Lukas zabeležena je nesvakidašnja scena, pošto se Monika Piterdžer našla “oči u oči” sa misterioznim morskim stvorenjem, koje se nasukalo na peščanu plažu.

Ona je objavila snimak na mrežama, koji je brzo postao viralan, uz poruku da je sve izgledalo kao “prizor iz naučno-fantastičnog filma”.

Situacija je dramatična

“Nisam mogla da verujem svojim očima. Ništa slično nisam videla u životu. Samo sam razmišljala: ‘Da li je ovo stvarno?’ A kada sam ugledala i drugu ribu, iskreno sam se uplašila. Šta se dešava?! Sada su dve“, ispričala je.

Kako je objasnila, njena porodica je najpre u vodi primetila svetlu, blještavu siluetu koja se kretala u daljini. Međutim, kako se stvorenje približavalo obali, postalo je jasno da je reč o nečemu potpuno neobičnom - ribi kakvu niko od prisutnih ranije nije video.

Situacija je postala još dramatičnija kada se učinilo da je u nevolji. Prema Monikinim rečima, njena sestra nije oklevala ni trenutak, prenosi India Today.

“Jednostavno ne može da gleda da nešto pati. Reagovala je munjevito! Bacila mi je telefon, piće i torbu i rekla: ‘Drži ovo’, a zatim je skočila u vodu“, prisetila se.

"Šta se ovde dešava?"

Dok su drugi svedoci oklevali, jer nisu znali o kakvom se stvorenju radi, Monikina sestra i još nekoliko ljudi sa plaže pokušali su da pomognu ribi tako što su je lagano gurnuli nazad u dublju vodu.

Ubrzo je usledilo još jedno iznenađenje. Dok su se vraćali ka obali, primetili su još jedan primerak iste vrste.

“Videli smo da i ona pokušava da se vrati u vodu, pa smo se pitali: ‘Šta se ovde dešava?’“, rekla je Monika.

Na kraju su, uz pomoć snalažljivih ljudi, obe ribe su vraćene u more. Porodica je još neko vreme ostala na obali kako bi videla da li će se neobična stvorenja ponovo pojaviti.

“Posle smo pokušavali da shvatimo šta smo zapravo videli. Počeli smo da čitamo o toj vrsti i tada smo shvatili koliko je retka“, rekla je Monika.

Poznate kao "ribe sudnjeg dana"

Na osnovu snimka je jasno da su naišli na ribe iz porodice Regalecus glesne, koje spadaju među najduže koštane ribe na svetu, s prosečnom dužinom oko tri metra.

Obično žive na dubinama oko 900 metara, zbog čega su susreti sa ljudima izuzetno retki, a zbog veličine, izduženog tela i načina kretanja u vodi, pretpostavlja se da su izvor priča o ”džinovskim morskim zmijama”.

Poznate su i kao “ribe sudnjeg dana” zbog mita koji potiče iz drevnog japanskog folklora. U pojedinim kulturama, naime, postoji verovanje da izlaze na površinu neposredno pred neku katastrofu, poput zemljotresa ili cunamija.

Ipak, naučnici naglašavaju da ne postoje potvrđeni dokazi koji bi povezali pojavljivanje ove neobične vrste s prirodnim nesrećama.

Autor: S.M.