Okreće na svoju vodenicu: Kačavenda pokušava da ukloni osećaj krivice zbog izdaje Vanje Živić! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

U toku je emisija "Gledanje klipova", a voditeljka Ivana Šopić najavila je klip u kom Vanja Živić govori o Mileni Kačavendi.

- Terza me nakon svega pitao da li je sve okej. Ja sam tad rekla da me razočarala, da neće moći da bude sve kao pre, ali evo i dalje smo okej. Nisam ja tip koji će da ide po kući i kuka. Jedino sam joj postavila pitanje na Igri istine, ali ona tvrdi da nije. Izvinjenje nisam dobila. Neprestano je bilo šaltanje kako je ona izdana od strane njih, ali nismo došli na temu kako se ja osećam. Ona je poslednja osoba od koje sam tako nešto očekivala. Nisam htela tad da skočim kad i svi, ali znam kako mi je bilo - rekla je Vanja.

- Ja sam rekla da ovde neću pričati o tome. Ona ima pravo da bude ljuta i da ne priča sa mnom. Zašto bih ja ovde glasila odnose? Nije ona meni rijaliti igrač sa kojim trebam da se ovde napoušavam. Ima razloga zašto neću.Oni su pričali kako sam je gađala palačinom, a ja nisam - rekal je Milena.

- Jeste me gađala, nije me pogodila. Meni je totalno nebitno da pričamo napolju - rekla je Vanja.

- Ona jeste pričala da sam je udarila palačinkom u glavu, a ja nisam - rekla je Milena.

- Gađala! Mi nismo pričale par dana, vratila sam se kao da se ništa nije desilo. Iako znam da sam u pravu jedan kroz jedan nijednog trenutka nisam pokrenula ništa. Dolazi skoro druga situacija, pa treća. Ja ne znam koliko trebam da gutam? Meni je Tanja rekla da je zna sto godina i da ona ume da bude teška i da sam ja u ovoj situaciji ispravna. Videla sam situaciju kod drveta i to je to - rekla je Vanja.

- Nas dve smo krenule ovde u toalet i tada izlaze Dača i Asmin. Drvo je radilo i mi smo otišle kod Drveta, tražile smo piće za tebe. Gde smo te zaj*bale? Mi smo rekle sve tri tajne da bi dobile piće i za za tebe - rekla je Milena.

- Ti si rekla da niste rekle tajnu i za mene, a ja gledam klip i niste! - rekla je Vanja.

Autor: A.Anđić

