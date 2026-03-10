AKTUELNO

Modžtaba Hamnei povređen u napadima?! Krenule spekulacije o tome ko stvarno upravlja Iranom

Izvor: Pink.rs/Telegraf.rs, Foto: Tanjug AP/Vahid Salemi ||

Novoizabrani vrhovni verski vođa Irana Modžtaba Hamnei povređen je u napadima, ali je i dalje sposoban da obavlja svoje dužnosti i upravlja državnim poslovima, rekao je izvor upoznat sa situacijom za The Jerusalem Post.

Iranska državna televizija je u ponedeljak izvestila da je Modžtaba ranjen, ali nisu pruženi detalje o okolnostima povrede niti o njenoj težini. U izveštaju takođe nije navedeno kada je povređen niti niti da li je povreda uticala na njegove svakodnevne odgovornosti.

Uprkos ranijim uveravanjima iranskih zvaničnika i državnih medija, još nije objavljena nijedna fotografija ili video novoizabrnog vrhovnog vođe, što podstiče spekulacije među posmatračima i opozicionim grupama.

Foto: Tanjug AP/Iran state TV via AP

Nedostatak javnih pojavljivanja Modžtabe postavlja pitanja

Kritičari režima kažu da nedostatak javnih pojavljivanja postavlja pitanja o tome ko zapravo upravlja iranskom vladom.

Osobe iz iranske opozicije tvrde da drugi visoki zvaničnik unutar režima može ostvarivati stvarnu vlast, dok Modžtaba služi pretežno kao simbolični ili predstavljeni vođa.

Modžtaba je sin dugogodišnjeg iranskog vrhovnog vođe, Alija Hamneija, i dugo je smatran jednim od najuticajnijih figura iza scene u iranskoj politici.

Iako godinama nije imao formalnu državnu funkciju, analitičari su široko verovali da je imao značajan uticaj unutar iranskog političkog i bezbednosnog establišmenta.

