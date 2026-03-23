Modžtaba Hamnei ranjen, izolovan i ne odgovara na poruke: CIA, Mosad i drugi pokušavaju da ga pronađu

Novi vrhovni vođa Irana Modžtaba Hamnei je "ranjen, izolovan i ne odgovara na poruke koje mu se prenose", rekli su američki i izraelski bezbednosni zvaničnici za Washington Post.

Prema rečima izraelskih zvaničnika, Korpus islamske revolucionarne garde i pojedini sveštenici su pojačali kontrolu nad Iranom.

Portal Axios je u subotu objavio da američka Centralna obaveštajna agencija, izraelski Mosad i druga obaveštajna tela rade na otkrivanju tragova Hamneija jer je on ostao "nevidljiv" otkako je proglašen za novog vrhovnog vođu nakon ubistva njegovog oca Alija Hamneija 28. februara.

Američki ministar odbrane Pit Hegset tvrdio je 13. marta da je Modžtaba Hamnei "ranjen i verovatno unakažen".

Modžtaba Hamnei je 8. marta imenovan za novog vrhovnog vođu Irana i od tada se nije pojavljivao u javnosti i tek je 12. marta, četiri dana od imenovanja, poslao pisanu poruku posredstvom državnih medija u Iranu, objavljujući nastavak blokade Ormuskog moreuza.

POVEZANE VESTI

Svet

Ko je Modžtaba Hamnei, novi vrhovni lider Irana? Godinama živeo 'ispod radara', evo šta je poznato

Svet

Modžtaba Hamnei povređen u napadima?! Krenule spekulacije o tome ko stvarno upravlja Iranom

Svet

Ko je Modžtaba Hamnei, čovek koji bi mogao da postane vrhovni vođa Irana

Svet

NOVI AJATOLAH NAREĐUJE: Obaveštajne službe da se obračunaju sa neprijateljima u zemlji i inostranstvu

Svet

Otkriveno kako je novi vrhovni vođa Irana za dlaku izbegao smrt na početku rata

Svet

Hamnei: Kažnjavamo cionistički režim zbog njegovog teškog zločina