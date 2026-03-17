Otkriveno kako je novi vrhovni vođa Irana za dlaku izbegao smrt na početku rata

Novi iranski vrhovni vođa Modžtaba Hamnei preživeo je američko-izraelski vazdušni napad jer je samo nekoliko minuta pre udara projektila izašao u baštu svoje rezidencije kako bi prošetao.

Snimak koji je procureo u javnost, a o kojem piše britanski The Telegraph, otkriva da je Modžtaba Hamnei ciljan u istom napadu od 28. februara u kojem su ubijeni njegov otac Ali Hamnei i drugi visoki članovi Islamske Republike. Ali on je izašao napolje "da nešto uradi" nekoliko trenutaka pre nego što je izraelska balistička raketa Blue Sparrow pogodila njegovu rezidenciju u 9.32 sati po lokalnom vremenu.

U javnost je procurio audiozapis govora Mazahera Hoseinija, šefa protokola u kancelariji Alija Hamneija, koji donosi prve detalje o događajima unutar kompleksa vrhovnog vođe u trenutku napada. Hoseini je 12. marta u teheranskoj četvrti Kolhak govorio pred visokim klericima i zapovednicima Korpusa čuvara islamske revolucije (IRGC). The Telegraph je došao do snimka i, kako navodi, nezavisno potvrdio njenu autentičnost.

Prema njegovim rečima, Modžtaba Hamnei bio je među glavnim metama napada, ali je neposredno pre udara projektila izašao u dvorište. Nekoliko trenutaka kasnije došlo je do raketnog napada na rezidenciju.

Hamnei je u napadu povredio nogu, dok su njegova supruga i sin poginuli na mestu. Njegov zet takođe je ubijen, a prema Hoseinijevim rečima, u eksploziji je obezglavljen.

Teško je stradao i Mohamed Širazi, šef Hamneijeve vojne kancelarije. Prema svedočenju iz snimka, njegovo telo je u eksploziji potpuno razneseno te je identifikovan tek na temelju ostataka.

"Bila je Božja volja da Modžtaba izađe u dvorište da nešto obavi i potom se vrati. Bio je napolju i upravo se penjao na sprat kada je projektil pogodio zgradu. Njegova supruga, gospođa Hadad, poginula je odmah", rekao je Hoseini, dodajući da je Modžtaba zadobio tek lakšu povredu noge.

Modžtaba Hamnei živeo je u istom kompleksu u Teheranu kao i njegov otac. U sklopu kompleksa nalazila se i verska dvorana u kojoj je Ali Hamnei održavao govore, kao i rezidencije ostalih članova porodice.

Hoseini tvrdi da su napadi bili koordinisani i usmereni na više tačaka unutar kompleksa s ciljem eliminacije cele porodice Hamnei.

"Neprijatelj je odabrao više lokacija unutar kompleksa. Jedna od njih bila je rezidencija vrhovnog vođe, koju su pogodili s tri projektila", rekao je on.

Osim toga, pogođen je i Modžtabin stan na gornjem spratu, kao i rezidencija ispod u kojoj je živeo njegov zet Misbah al-Huda Bageri Kani. Projektil je, prema navodima, probio sprat i eksplodirao u njegovoj sobi.

"Udar je bio toliko snažan da mu je projektil praktički prepolovio glavu", rekao je Hoseini.

Treći projektil pogodio je i kuću Mostafe Hamneija, Modžtabinog brata, koji je u tom trenutku bio tamo sa suprugom.

"Srećom, na njih su pali samo prašina i krhotine pa su uspeli da izađu nepovređeni", rekao je Hoseini.

Od napada nijedno drugo dete Alija Hamneija nije se pojavilo u javnosti niti je uputilo čestitke ili javno izrazilo podršku Modžtabi nakon njegovog izbora za vrhovnog vođu.

Modžtaba Hamnei nije se pojavio u javnosti od početka rata, a ni tokom 18 dana od kada je izabran na najvišu funkciju u zemlji. Jedina poruka javnosti bila je pisana izjava koju je pročitala državna televizija.

Njegova odsutnost podstakla je brojne spekulacije o zdravstvenom stanju, među ostalima i one koje je izneo Donald Tramp.

"Njihovo vođstvo je nestalo. Nestalo je i drugo vođstvo. Sada je i treće u problemima, a reč je o osobi koju ni njegov otac nije želeo na toj poziciji", izjavio je Tramp u petak.

Jedan iranski službenik rekao je da vojni zapovednici nemaju nikakve informacije o stanju novog vrhovnog vođe.

"Niko od zapovednika nema nikakve vesti o njemu", kazao je.

Prema Hoseinijevim rečima, Mohamed Širazi bio je posebna meta napada jer se smatrao ključnom vezom između vojnog vrha i vrhovnog vođe i važnom osobom u planiranju nasleđivanja.

"Taj čovek imao je informacije o svim vojnim kadrovima. Neprijatelj je znao da mora pogoditi i njega jer bi upravo on zamenio ubijene i postavio nove zapovednike", rekao je Hoseini.

Američke obaveštajne procene upućuju na to da je Ali Hamnei imao ozbiljne rezerve prema tome da ga nasledi vlastiti sin. Prema izveštaju CBS Newsa, smatrao je Modžtabu nedovoljno sposobnim i neprikladnim za tu dužnost.

Jedan iranski službenik rekao je za The Telegraph da takve procene samo potvrđuju ono što je u Iranu već dugo poznato.

"To Amerikanci ne treba da nam govore. Svi su znali da vrhovni vođa nije želeo da Modžtaba postane njegov naslednik", rekao je on.

Dodao je i da je Modžtaba izabran uprkos toj činjenici.

"On je izabran, ali to je protiv volje vrhovnog vođe, a možda i protiv njegove vlastite volje. I dalje se nije oglasio", dodao je on.

U međuvremenu su i neki visoki politički službenici izvan klerikalnog vrha Irana izrazili protivljenje ovakvom prenosu vlasti, upozoravajući da nasledno preuzimanje funkcije podseća na monarhiju koju je Islamska revolucija 1979. godine nastojala da sruši.

Autor: S.M.