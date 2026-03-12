ŠTA ZNAMO O STANJU MODŽTABE HAMNEIJA?! Novi vrhovni vođa Irana izbegao kamere, čak mu ni glas nismo čuli

Činjenica da Modžtaba Hamenei još nije viđen na državnoj televiziji dovela je do široke spekulacije na društvenim mrežama, posebno među iranskom dijasporom, o tome da li je novi iranski vrhovni vođa povređen, ili čak da li je uopšte živ.

Do sada su informacije ograničene.

Državni iranski TV kanal u vestima ga je nazvao "veteranom Ramadan rata", bez dodatnog potvrđivanja da li je povređen. Reuters je preneo da je "lakše povređen", pozivajući se na neimenovanog iranskog zvaničnika.

Pored njegovog oca, pokojnog vrhovnog vođe ajatolaha Alija Hameneija, u američko-izraelskim napadima su ubijeni i Modžtabina majka i supruga.

Još uvek ga nismo videli u javnosti, niti na video snimcima ili fotografijama na državnim medijima, iako je prošlo skoro četiri dana od kako je 8. marta postao treći vrhovni vođa Irana.

Iranski vrhovni vođa se bira indirektno putem Skupštine eksperata, ustavnog tela od 88 članova koje je odgovorno i za izbor i za nadzor vrhovnog vođe.

Jedna stvar koja je privukla pažnju u prvoj poruci novog iranskog vođe je njegova tvrdnja da je saznao da je postao vrhovni vođa Irana preko državnog TV kanala.

"Saznao sam rezultat glasanja ugledne Skupštine eksperata u isto vreme kada i vi, i to preko televizije Islamske Republike", rekao je Hamenei u poruci koja je pročitana naglas od strane voditelja.

Autor: Iva Besarabić