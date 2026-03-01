OVO JE TRENUTAK KADA JE LIKVIDIRAN AJATOLAH: Desetine izraelskih bombi razorile sedište iranskog vođe! Tramp gledao sliku mrtvog Hamneija! (VIDEO)

Vrhovni verski vođa Irana Ali Hamenei ubijen je juče u izraelskim vazdušnim udarima.

Još uvek nije poznato da li je upravo ovo bombardovanje izvršeno sa najmanje 30 projektila usmrtilo Hamneija, navodi Daily Mail.

Izrael zrównał z ziemią siedzibę ajatollaha Chamanei w ścisłym centrum Teheranu

620 m × 770 m prawie 0,5 km² Użyto 30 bomb konwencjonalnych, precyzyjnych i burzących

Atak był klasycznym uderzeniem kinetycznym o ogromnej sile. Okolica nietknięta👇pic.twitter.com/zRzhbUzKN7 — HaverPL🎗 (@HaverimPolska) 01. март 2026.

Na snimku se vide višestruke eksplozije u dve zgrade u glavnom gradu Irana. Izraelske odbrambene snage (IDF) objavile su na mreži X:

Is this the moment Khamenei died? Israel posts video of massive bombardment of Iranian 'terror regime' headquarters in Tehran https://t.co/X2Rt8KAeVh — Daily Mail (@DailyMail) 01. март 2026.

"Pogledajte prve snimke iz opsežnog napada vazduhoplovstva u srcu Teherana. U prilogu su snimci poslednjih trenutaka uništenja sedišta iranskog terorističkog režima u srcu Teherana".

Iran je zvanično potvrdio da je Ali Hamnei ubijen juče u svojoj kućnoj kancelariji.

We obtained the first known satellite image of Ayatollah Ali Khamenei's compound in Tehran. There are several destroyed buildings. While the current whereabouts of Iran's supreme leader are unknown, the compound is generally used as his official residence. 🛰️📸: @Airbus pic.twitter.com/48krjclMBL — Christiaan Triebert (@trbrtc) 28. фебруар 2026.

"Alahu pripadamo i Njemu se vraćamo", navela je jedna iranska novinska agencija.

Izraelskom premijeru Benjaminu Netanijahuu i američkom predsedniku Donaldu Trampu navodno je prikazana fotografija Hamneijevog tela nakon što je izvučeno iz ruševina. Iran je ubistvo svog lidera nazvao "objavom rata protiv muslimana".

Autor: Marija Radić