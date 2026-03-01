AKTUELNO

Svet

OVO JE TRENUTAK KADA JE LIKVIDIRAN AJATOLAH: Desetine izraelskih bombi razorile sedište iranskog vođe! Tramp gledao sliku mrtvog Hamneija! (VIDEO)

Izvor: Kurir.rs/Dejli mejl, Foto: Tanjug AP/Alex Brandon/Tanjug AP/Office of the Iranian Supreme Leader via AP/Tanjug AP/Hussein Malla ||

Vrhovni verski vođa Irana Ali Hamenei ubijen je juče u izraelskim vazdušnim udarima.

Još uvek nije poznato da li je upravo ovo bombardovanje izvršeno sa najmanje 30 projektila usmrtilo Hamneija, navodi Daily Mail.

Na snimku se vide višestruke eksplozije u dve zgrade u glavnom gradu Irana. Izraelske odbrambene snage (IDF) objavile su na mreži X:

"Pogledajte prve snimke iz opsežnog napada vazduhoplovstva u srcu Teherana. U prilogu su snimci poslednjih trenutaka uništenja sedišta iranskog terorističkog režima u srcu Teherana".

Iran je zvanično potvrdio da je Ali Hamnei ubijen juče u svojoj kućnoj kancelariji.

"Alahu pripadamo i Njemu se vraćamo", navela je jedna iranska novinska agencija.

Izraelskom premijeru Benjaminu Netanijahuu i američkom predsedniku Donaldu Trampu navodno je prikazana fotografija Hamneijevog tela nakon što je izvučeno iz ruševina. Iran je ubistvo svog lidera nazvao "objavom rata protiv muslimana".

RAT NA BLISKOM ISTOKU! Dok Tramp poziva na razum, Iran broji mrtve – poginula 14-mesečna unuka ajatolaha, Hamenei likvidiran, London EVAKUIŠE građane!

Autor: Marija Radić

#Ajatolah Ali Hamnei

#Iran

#Izrael

#Napad

#SAD

#Smrt

