NOVI AJATOLAH NAREĐUJE: Obaveštajne službe da se obračunaju sa neprijateljima u zemlji i inostranstvu

Novi vrhovni vođa Irana, Modžtaba Hamnei, pozvao je državne obaveštajne službe da se obračunaju sa „neprijateljima u zemlji i inostranstvu“, nakon što je objavljeno da je u napadu ubijen portparol Iranske revolucionarne garde.

Saopštenje na Hamneijevom nalogu na društvenim mrežama X usledilo je nakon smrti ministra obaveštajnih poslova Esmaila Hatiba, koji je ubijen u napadu ove nedelje.

U objavi se navodi da „preostali zvaničnici i zaposleni u ovom osetljivom ministarstvu“ moraju preuzeti odgovornost i popuniti prazninu koju je ostavila ministrova smrt.

Modžtaba Hamnei se nije pojavio u javnosti niti objavio audio ili video snimke otkako je imenovan za novog vrhovnog vođu 8. marta, što je izazvalo široke spekulacije o njegovom zdravlju.

Nasledio je svog oca, ajatolaha Alija Hamneija, koji je ubijen u izraelskom vazdušnom napadu na Teheran prvog dana američko-izraelske kampanje, 28. februara.

U tim napadima, Modžtaba Hamnei je izgubio suprugu i majku. Prema američkoj administraciji, Modžtaba Hamnei je tom prilikom ranjen, ali se nisu pojavile nove informacije o njegovom stanju.

U međuvremenu, novinska agencija Tasnim, bliska Revolucionarnoj gardi, objavila je u petak da je u napadu ubijen i portparol IRGC-a Ali Mohamad Naini.

Agencija je odgovornost za napad pripisala Izraelu i Sjedinjenim Državama i opisala Nainija kao iskusnog komandanta koji je služio Islamskoj Republici više od četiri decenije.

Autor: S.M.