'TRAMPOV EFEKAT': Rekordnih 9,9 biliona dolara investicija u drugom mandatu

Bela kuća je objavila najnoviji izveštaj pod nazivom „Efekat Trampa“, koji detaljno prikazuje dramatičan priliv kapitala u Sjedinjene Američke Države tokom drugog mandata predsednika Donalda Trampa. Prema zvaničnim podacima, ukupna vrednost novih privatnih i stranih direktnih investicija dostigla je neverovatnih 9,9 biliona dolara, što se ocenjuje kao početak nove ere američkog industrijskog prosperiteta.

Ovaj masovni investicioni talas direktna je posledica ekonomske agende „Proizvedeno u Americi“ i strateškog korišćenja tarifa koje su primorale kompanije da proizvodne lance vrate u domovinu. Fokus ulaganja obuhvata najkritičnije sektore 21. veka, prvenstveno infrastrukturu za veštačku inteligenciju, proizvodnju poluprovodnika, energetsku dominaciju i vazduhoplovstvo.

Značajan deo ukupnog iznosa od blizu deset biliona dolara dolazi od strateških partnerstava sa državama poput Ujedinjenih Arapskih Emirata, Japana, Katara i Saudijske Arabije, koje su se obavezale na dugoročna ulaganja u američku tehnologiju i energetiku. Uporedo sa stranim kapitalom, vodeći američki tehnološki giganti i farmaceutske kompanije ubrzano proširuju svoje kapacitete, ulažući stotine milijardi dolara u nove fabrike, centre za podatke i istraživačke objekte širom zemlje.

Ovi ekonomski pomaci već su rezultirali otvaranjem stotina hiljada novih radnih mesta, transformišući savezne države od Luizijane i Teksasa do Mičigena i Severne Karoline u globalne industrijske centre. Administracija naglašava da ovakav nivo investicija nije zabeležen u modernoj istoriji i da on osigurava ne samo ekonomski rast, već i potpunu tehnološku i energetsku nezavisnost Sjedinjenih Država u godinama koje dolaze.