UŽIVO! PRVO OBRAĆANJE MODŽTABE HAMNEIJA OTKAKO JE POSTAO VRHOVNI VOĐA: Osvetićemo krv naših mučenika (VIDEO)

Američki predsednik Donald Tramp opisao je sukob sa Iranom kao "ekskurziju" koja se za Sjedinjene Američke Države pokazala "lakšom nego što se mislilo". Trinaesti dan Trampove "ekskurzije", koja je odnela na hiljade života civila i stotine američkih vojnika. Dani prolaze, a kraj rata, iako ga je američki lider već najavljivao, čini se da nije na vidiku. S druge strane, Iranski predsednik Masud Pesekijan je u sredu uveče izneo uslove za mogući okončanje rata sa Izraelom i Sjedinjenim Državama.

Rat Irana, Izraela i Amerike ušao je 13. dan.

14:49 "Izgubio sam oca, suprugu"

Modžtaba Hamnei (56) je bio u blizini oca i cele porodice koja je ubijena u američko-izraelskom bombardovanju 28. februara.

"Ovo što ću reći je zbog ljudi koji su izgubili nekoga bliskoga, jer sam i ja izgubio oca, suprugu. Moja sestra je izgubila dete i muža, koji su postali mučenici. Ali ono što nam olakšava da podnesemo sve ove nevolje jeste vera u milost Božiju i razumevanje da se strpljenjem sve rešiti. Uveravam vas da nećemo zaboraviti da osvetimo naše mučenike. Ne radi se samo o tome da je ubijen vrhovni vođa, već je reč o svakom našem sunarodniku", dodao je Hamnei.

14:45 "Osvetićemo krv naših mučenika!"

Vrhovni vođa Irana rekao je da Ormuski moreuz mora biti zatvoren jer je to "način da se pritisne neprijatelj".

Modžtaba je ranjen tokom napada na njegovog oca, kada su stradali Ali Hamnei i članovi najuže porodice.

"Iran se neće suzdržavati. Osvetićemo krv naših mučenika!"

14:38 Reči Modžtabe Hamneija na iranskoj televiziji čita ženska osoba na farsiju

Francuska BFMTV objavila obraćanja Modžtabe Hamneija s iranske televizije, njegove reči čita ženska osoba na farsiju, jeziku kojim se govori u Iranu.

Guerre au Moyen-Orient: "Nous devons continuer la résistance et faire en sorte que notre ennemi renonce", déclare l'ayatollah Mojtaba Khamenei pic.twitter.com/JVYCdrBh4K — BFM (@BFMTV) 12. март 2026.

Poruka okolnim zemljama: Vi ste nam prijatelji, ali američke baze na vašem tlu ne doprinose regionu!

Modžtaba je u prvom obraćanju dodao:

"Iran je gađao samo američke baze u okolnim zemljama, jer insistiramo da se moraju zatvoriti. Šaljemo poruku liderima regiona i naglašavamo da imamo dobre odnose sa državama oko nas. Ali, prisustvo američkih baza u tim zemljama i korišćenje za napad na Iran ne doprinose regionu i moraju se zatvoriti", naglasio je novi vođa i dodao:

"Kao što smo rekli, mi nismo neprijatelji sa komšijama, samo gađamo američke baze na njihovom tlu".

"Moramo da sačuvamo naše jedinstvo i to je jedino moguće kada smo svi zajedno i kada imamo zajednički cilj".

Oglasio se Modžtaba: Američke baze da se zatvore ili će biti napadnute! Zločin protiv dece neće biti zaboravljen!

Iranska državna televizija objavila je prvo zvanično saopštenje novog vrhovnog vođe Irana, Modžtabe Hamneija, otkako je nedavno nasledio ubijenog oca ajatolaha Alija Hamneija.

U saopštenju se navodi da američke baze u regionu moraju odmah biti zatvorene i da će biti napadnute.

On se, takođe, zahvaljuje narodu Irana "jer je stao hrabro protiv neprijatelja".

Modžtava je izjavio saučešće svim porodicama koje su izgubile članove tokom rata, rekavši da će šteta biti nadoknađena.

"Zločin protiv čovečnosti, protiv dece... neće biti zaboravljen", dodaje se u saopštenju.

Pojavio se snimak napada na američki tanker

Na društvenim mrežama pojavio se video-snimak iranskog napada na tanker u američkom vlasništvu u iračkim vodama u kojem je, prema dosadašnjim informacijama, poginula najmanje jedna osoba, dok su brodovi ostali u plamenu.

WATCH: The moment the U.S.-linked oil tanker Safesea Vishnu was hit in the northern Persian Gulf after allegedly ignoring warnings from Iran’s IRGC Navy.



One Indian crew member was killed. pic.twitter.com/WOxTnXkKDx — Clash Report (@clashreport) 12. март 2026.

Snimak prikazuje trenutak eksplozije i požara na moru nakon udara na brodove kod obale Iraka.

Bugarskoj stigao"patriot" iz Grčke

Vršilac dužnosti bugarskog ministra odbrane, Atanas Zaprjanov, saopštio je da je sistem protivvazdušne odbrane "patriot", koji je obezbedila Grčka, u potpunosti operativan i da Bugarska sada ima punu pokrivenost svog vazdušnog prostora. Sistem je počeo sa radom oko 16 sati nakon što je Grčka potvrdila pomoć kroz NATO mehanizme, preneo je portal "Novinite".

Iran lansirao 41. talas operacije "Pravo obećanje 4"

Korpus Islamske revolucionarne garde (IRGC) saopštio je da je pokrenuo 41. talas operacije "Pravo obećanje 4" protiv ciljeva na teritorijama koje kontroliše Izrael, kao odgovor na američko-izraelske napade na Iran. Operacija je kodno nazvana "Ka Svetom El-Kudsu" i izvršena je uoči Međunarodnog dana Kudsa, preneo je "Press tv".

Trampov "Epski bes" ili "Epski fijasko"?

Operacija "Epski bes", u kojoj su Sjedinjene Američke Države i Izrael krajem februara izveli veliki vojni udar na Iran i ubili vrhovnog vođu Alija Hamneija, predstavljena je kao demonstracija moći i odlučnosti. Ali, operacija "Epski bes" sve više izgleda kao operacija "epski fijasko".

🎯STRUCK: The ‘Taleghan’ compound, a site used by the Iranian regime to advance nuclear weapons capabilities.



The compound was used to develop advanced explosives and conduct sensitive experiments as part of the covert ‘AMAD’ project in the 2000s. — Israel Defense Forces (@IDF) 12. март 2026.

Šta kažu američki obaveštajci o trenutnoj situaciji u Iranu

Obaveštajne službe Sjedinjenih Američkih Država procenjuju da Iran i dalje zadržava kontrolu nad svojom državom i da iranska vlada nije u neposrednoj opasnosti od kolapsa, čak ni nakon gotovo dve nedelje američko-izraelskih bombardovanja, navela su tri izvora upoznata sa situacijom.

Američki obaveštajci: Iranska vlada nije u opasnosti od kolapsa uprkos napadima

IDF tvrdi da je gađan objekat kod Teherana u kojem se razvija nuklearno oružje

Izraelska vojska saopštila je danas da je nedavno izvela napad na iranski nuklearni objekat u blizini Teherana, gde su, prema tvrdnjama vojnih zvaničnika, razvijani "ključni kapaciteti" za izradu nuklearnog oružja.

Breaking

⚡

Bahrain Ministry of Interior urged residents in Hidd, Arad, Galali & Samaheej to remain in their homes, close windows & ventilation openings as precaution against potential effects of smokes from the fuel tanks fire.



Looks like Muharraq airfield fuel tanks got hit pic.twitter.com/pJ5SZYTjTt — Iran English (@iranEnglish5) 12. март 2026.

Lokacija u blizini Teherana, koju je vojska identifikovala kao kompleks Talegan, pogođena je tokom talasa napada koje je izraelsko vazduhoplovstvo izvelo u tom području u proteklih nekoliko dana, prenosi "Tajms of Izrael".

Prema saopštenju vojske, Iran je na toj lokaciji poslednjih godina radio na razvoju naprednih eksploziva i sprovodio osetljive eksperimente u okviru navodnog tajnog programa za razvoj nuklearnog oružja poznatog kao projekat AMAD.

Snimak napada na neboder u Dubaiju

Neidentifikovani dron je sinoć oštetio luksuzni neboder u Dubaiju, u oblasti Krik Harbor, saopštile su lokalne vlasti.

Prema saopštenju kancelarije za medije vlade Dubaija, dron je tokom noći pao na zgradu u tom luksuznom obalnom delu grada severno od centra. U udaru je izbio požar koji su vatrogasci ubrzo ugasili. U incidentu niko nije povređen.

🚨 Drone reportedly linked to Iran crashed into the 57th floor of the Address Creek Harbour high-rise in Dubai overnight



Authorities confirmed the incident and evacuated residents. Number of casualties still unknown



The West Asia has affected Dubai’s tourism sector, with luxury… pic.twitter.com/N1rvnE5i73 — Nabila Jamal (@nabilajamal_) 12. март 2026.

Novi talas napada Izraela na Iran

Izraelska vojska je objavila da je započela još jedan veliki talas napada na Iran.

Izraelske snage su ranije danas pokrenule talas napada na Liban, ubivši najmanje sedam ljudi na centralnoj obali Bejruta.

Bahrein poziva građane da ostanu kod kuće

Ministarstvo unutrašnjih poslova Bahreina saopštilo je da su iranski napadi usmereni na rezervoare za gorivo u pokrajini Muharak i pozvalo je stanovnike da ostanu kod kuće. Građanima tri dela Muharaka naređeno je da zatvore prozore i ventilacione otvore kako bi se zaštitili od dima od požara koji se trenutno gasi, navelo je resorno ministarstvo na mreži X.

Američki i izraelski udari na Iran oštetili najmanje četiri kulturne znamenitosti

Američki i izraelski udari na Iran oštetili su najmanje četiri kulturne i istorijske znamenitosti, uključujući palate i drevnu džamiju, potvrdio je UNESKO. Obim nanete štete toliko je zabrinuo Iran i Liban da su njihovi predstavnici uputili zahtev agenciji UNESKO da na svoju listu zaštićene kulturne baštine doda još lokacija u ovim zemljama, prenosi AP.

Iran napao sedište Šin Beta i izraelske vazduhoplovne baze dronovima

Iranska vojska saopštila je da je napala dve izraelske vazduhoplovne baze i sedište Šin Beta u Tel Avivu dronovima.

Napadi su bili usmereni na vazduhoplovnu bazu Palmahim, zapadno od grada Javne na mediteranskoj obali, prenela je Al Džazira. Takođe je napadnuta i vazduhoplovna baza Ovda na jugu Izraela.

Međunarodni aerodrom u Kuvajtu na meti više bespilotnih letelica

Međunarodni aerodrom u Kuvajtu bio je jutros meta napada više bespilotnih letelica, ali u incidentu nije bilo žrtava, saopštila je Generalna direkcija za civilno vazduhoplovstvo Kuvajta.

Portparol Direkcije Abdulah al Radži izjavio je za kuvajtsku državnu novinsku agenciju KUNA da je napad izazvao materijalnu štetu na pojedinim objektima aerodroma.

Kuwait and Dubai report incoming drone attacks



Drone strikes continue to wreak havoc in the region this morning, with both Kuwait and Dubai reporting incidents in the past hour.



Kuwait's Civil Aviation Authority said Kuwait International Airport was targeted by several drones, — яєαℓιѕт נανѕтαн 💻🖱 (@RHJOfficial) 12. март 2026.

Evakuacije u finansijskom distriktu Dubaija, eksplozije u centru grada

Pretnje Irana usmerene ka bankama i finansijskim centrima povezanim sa Sjedinjenim Američkim Državama i Izraelom na Bliskom istoku dovele su do evakuacije dela finansijske četvrti u Dubaiju, preneo je danas Skaj njuz.

Prema navodima te medijske kuće, nekoliko banaka i finansijskih kancelarija ispraznilo je zgrade nakon što su zaposleni dobili obaveštenja sa upozorenjem da se evakuišu.

Takođe, kako javlja AFP, u centru Dubaija čule su se eksplozije, jedna veoma glasna, javlja dopisnik AFP-a.

Amerikanci šalju vojsku u Rumuniju

Vazduhoplovna baza Mihai Kogalničanu u Rumuniji, nedaleko od Konstance, sprema se da postane najveća vazduhoplovna baza NATO u Evropi. Ovaj gigantski vojni kompleks biće veći čak i od čuvenog Ramštajna u Nemačkoj, a nalazi se na 470 kilometara vazdušnom linijom od Srbije. Upravo u ovoj bazi Amerika želi da rasporedi vojsku i naoružanje, u jeku rata sa Iranom na Bliskom istoku.

Sve informacije o ratu na Bliskom istoku pratite u našem blogu uživo.

Veliki požar u skladištu goriva u Bahreinu posle iranskog napada

Veliki požar izbio je u rezervoaru za gorivo u Bahreinu nakon iranskog napada, saopštilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova te zemlje.

Kako je prenela Al Džazira, resorno ministarstvo je objavilo i snimak incidenta.

Bahrein je domaćin Pete flote američke mornarice, a ta zemlja je, prema navodima vlasti, česta meta napada usred rata Sjedinjenih Američkih Država i Izraela protiv Irana.

Osam poginulih u vazdušnom napadu na obalu Bejruta

Najmanje osam ljudi je poginulo, a 31 je ranjen rano jutros u vazdušnom napadu na obali Ramlet al-Baide u Bejrutu, saopštilo je Ministarstvo javnog zdravlja Libana.

Prema navodima tog ministarstva, napad se dogodio oko jedan sat posle ponoći po lokalnom vremenu, preneo je CNN.

Tramp razmatra preuzimanje Ormuskog moreuza

Predsednik SAD Donald Tramp izjavio je da "razmišlja o preuzimanju" Ormuskog moreuza, ključne morske rute za globalne isporuke nafte.

On je dodao da je Vašington u "veoma dobroj formi" u svom sukobu sa Iranom i da će SAD "veoma pažljivo pratiti moreuz", koji je, kako je rekao, "u odličnom stanju", preneo je Rojters.

Rat između Irana i SAD podigao je uloge za globalnu ekonomiju, dok je Korpus islamske revolucionarne garde upozorio da bi mogao da blokira isporuke nafte iz Zaliva ukoliko ne prestanu američki i izraelski napadi.

Tramp je ranije za CBS govorio o strateškoj važnosti Ormuskog moreuza za međunarodnu trgovinu.

Savet bezbednosti UN usvojio nacrt rezolucije o obustavi iranskih napada na zemlje Persijskog zaliva

Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija (SBUN) usvojio je u sredu nacrt rezolucije koju je podneo Savet za saradnju zemalja Persijskog zaliva kojom se zahteva da Iran obustavi napade na zemlje Persijskog zaliva.

Rezolucija je usvojena sa 13 glasova za, Rusija i Kina su bile uzdržane, ali nijedna zemlja nije glasala protiv nacrta, objavljeno je na sajtu UN.

Rezolucijom 2817 (2026), koju je predstavio Bahrein, najoštrije se osuđuju teški napadi Irana na zemlje GČ - Bahrein, Kuvajt, Oman, Katar, Saudijsku Arabiju i Ujedinjene Arapske Emirate, kao i na Jordan.

Cena sirove nafte marke Brent dostigla 100 dolara po barelu

Cene nafte nisu pale ni nakon što su desetine zemalja, uključujući Sjedinjene Američke Države i Ujedinjeno Kraljevstvo, objavile da će osloboditi rekordne količine strateških rezervi za vanredne situacije, preneo je BBC.

Sirova nafta kojom se trguje u SAD porasla je za devet odsto i dostigla cenu od 95,27 dolara po barelu.

Cene nafte su u ponedeljak prešle 110 dolara po barelu, nakon čega su nastavile da značajno variraju.

Iran nastavlja da napada tankere, luke i naftne terminale u Persijskom zalivu. Britanska organizacija UK Maritime Trade Operations (UKMTO) objavila je juče da je ukupno 13 brodova napadnuto u Persijskom zalivu, Ormuskom moreuzu i Omanskom zalivu od početka rata 28. februara do juče.

🚨 BREAKING: Two oil tankers in the Persian Gulf are on fire after reportedly being attacked by Iran.

pic.twitter.com/4kVY1oeIne — Republicans against Trump (@RpsAgainstTrump) 11. март 2026.

Još dva broda su napadnuta preko noći kod iračke obale, u blizini luke Um Kasr blizu Basre. Jedna osoba je poginula, a 38 je povređeno u napadu, rekao je šef iračke državne kompanije za upravljanje lukama.

UKMTO je takođe nedavno objavio nove informacije o incidentu severno od Džebel Alija u Ujedinjenim Arapskim Emiratima. Kapetan broda je izvestio da je kontejnerski brod pogođen neidentifikovanim projektilom, što je izazvalo mali požar na brodu. UKMTO je saopštio da je potpuna procena štete trenutno otežana zbog mraka.

Iranski predsednik o uslovima za okončanje rata

Iranski predsednik Masud Pesekijan je u sredu uveče izneo uslove za moguće okončanje rata sa Izraelom i Sjedinjenim Državama, uključujući „čvrste međunarodne garancije“ koje bi osigurale trajni prekid svih napada.

- U razgovorima sa liderima Rusije i Pakistana, ponovo sam potvrdio posvećenost Irana miru u regionu. Jedini način da se okonča ovaj rat - koji su započeli cionistički režim i Sjedinjene Države – jeste priznavanje legitimnih prava Irana, isplata reparacija i čvrste međunarodne garancije protiv buduće agresije - objavio je iranski predsednik-

Talking to leaders of Russia and Pakistan, I reaffirmed Iran’s commitment to peace in the region. The only way to end this war—ignited by the Zionist regime & US—is recognizing Iran’s legitimate rights, payment of reparations, and firm int'l guarantees against future aggression. — Masoud Pezeshkian (@drpezeshkian) 11. март 2026.

Američke obaveštajne službe: Iranski režim nije na ivici kolapsa

Američke obaveštajne službe sugerišu da je iransko rukovodstvo i dalje uglavnom netaknuto i da mu ne preti opasnost od kolapsa u skorije vreme nakon skoro dve nedelje neumornog američkog i izraelskog bombardovanja, rekla su tri izvora za Rojters.

"Mnoštvo" obaveštajnih izveštaja pruža "doslednu analizu da režim nije u opasnosti" od kolapsa i "zadržava kontrolu nad iranskom javnošću", rekao je jedan od izvora. Svim izvorima je zagarantovana anonimnost kako bi razgovarali o nalazima američkih obaveštajnih službi.

Najnoviji izveštaj je završen u proteklih nekoliko dana, rekao je izvor. Sa rastućim političkim pritiskom zbog rasta cena nafte, predsednik SAD Donald Tramp je signalizirao da će „uskoro“ okončati najveću američku vojnu operaciju od 2003. godine.

"Ekskurzija od nekoliko nedelja"

Tokom svog govora u Ohaju, Tramp je ponovio da su američke vojne operacije u Iranu "ekskurzija od nekoliko nedelja" i naglasio da su iranske vojne i pomorske sposobnosti osakaćene američkim udarima.

- Dva puta smo im eliminisali vođstvo, a sada dolazi nova garnitura. Videćemo šta će biti s njima - dodao je Tramp.

Rusi umešali prste u rat Iran - Amerika

Zapadni obaveštajni izvori tvrde da Rusija pruža Iranu konkretne savete o upotrebi dronova, zasnovane na iskustvima iz rata u Ukrajini. Ovi saveti, kako se navodi, uključuju taktike za napade na američke objekte u zemljama Zaliva. I dok Kremlj ćuti, Bela kuća umanjuje značaj ovih tvrdnji, a Ukrajina aktivno reaguje.

Saradnja Rusije i Irana u oblasti dronova mogla bi dodatno destabilizovati Bliski istok i zaoštriti odnose sa Zapadom. Rusija je već koristila iranske "šahed" dronove u Ukrajini, a njihova taktička primena pokazala se kao izazov za protivvazdušnu odbranu. Ako Iran primeni ove taktike, to bi moglo značajno uticati na bezbednosnu situaciju u regionu Zaliva.

Iran planira napad na Kaliforniju?

Američki Federalni istražni biro (FBI) upozorio je lokalne policijske uprave u Kaliforniji da bi Iran mogao da uzvrati na američke napade lansiranjem dronova na Zapadnu obalu SAD.

"Nedavno smo dobili informacije da je početkom februara 2026. godine Iran navodno nameravao da u slučaju da Sjedinjene Američke Države napadnu Iran izvrši iznenadni napad bespilotnim letelicama sa neidentifikovanog plovila na neutvrđene ciljeve u Kaliforniji", navodi se u upozorenju FBI distribuiranom krajem februara, prenosi ABC News.

Amerika nišani iranske luke, Iran preti kontranapadima

Iran je upozorio da će luke u regionu postati "legitimne mete" ako iranske luke budu napadnute, rekao je portparol iranske vojske.

Pretnja dolazi ubrzo nakon što je Centralna komanda SAD (CENTCOM) pozvala civile u Iranu da se "odmah uklone" iz svih lučkih objekata duž Ormuskog moreuza gde deluju iranske pomorske snage.

Iranski vojni portparol je rekao da će Iran uzvratiti napadima na luke u regionu ako budu pogođeni iranski lučki objekti.

Autor: D.Bošković