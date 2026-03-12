AKTUELNO

Svet

HOROR U ŠKOLI: Dečak NOŽEM nasrnuo na drugu učenicu - Policija ODMAH reagovala (VIDEO)

Izvor: Pink.rs/Tanjug

Šesnaestogodišnji mladić uhapšen je juče u Norviču na istoku Engleske, nakon što je ranio nožem tinejdžerku u srednjoj školi Torp Sent Endru.

"Šesnaestogodišnji dečak je uhapšen zbog sumnje da je sa namerom naneo tešku telesnu povredu", saopštila je policija Norfolka.

Incident se dogodio juče ujutru oko 10.24, a povređena devojčica je prevezena u bolnicu sa lakšim povredama, prenosi "Skaj njuz".

Škola je zatvorena, a učenici su ostali u učionicama sa nastavnicima dok su na licu mesta bili policija, vatrogasci i hitna pomoć.

Dečak je odveden u policijski istražni centar Vajmondhama na ispitivanje, dodala je policija.

Policija navodi da incident najverovatnije nije povezan sa nedavnim slučajem antisemitističkog skandiranja tokom školskog fudbalskog meča.

Autor: Iva Besarabić

#Drama

#Engleska

#Nož

#ubadanje

#škola

