Zabio se automobilom u sinagogu u SAD, pa počeo da puca: Napadač neutralisan

Napadač koji je pucao u blizini sinagoge u Mičigenu je neutralisan.

Napadač je ubijen nakon što se automobilom zabila u sinagogu na širem području Detroita, potvrdio je za CNN policijski službenik.

Šerif okruga Oakland izjavio je novinarima kako je osiguranje sinagoge primetilo osumnjičenog pri dolasku te je s njim razmenilo vatru.

Šerif je dodao da su škole na tom području evakuisane, a lokalno stanovništvo pozvano je da potraži zaklon.

Incident se dogodio u sinagogi Templ Izrael u Vest Blumfildu, piše NBC News.

Fotografiјe na društvenim mrežama prikazuјu dim koјi se kulja sa krova zgrade.

Jevrejska federacija Detroita saopštila je da je upoznata sa bezbednosnim incidentom u sinagogi i da su jevrejske institucije u tom području iz predostrožnosti uvele privremenu blokadu.

Na mesto događaja stigle su desetine policijskih i vozila hitnih službi iz više gradova u okrugu Ouklend, uključujući državnu policiju i policijske uprave Vest Blumfilda, Farmington Hilsa, Klosona, Oburn Hilsa, Birmingema i Plezant Ridža.

Portparol kancelarije šerifa okruga Ouklend Stiven Huber izjavio je da policija trenutno pretražuje zgradu, ali nije izneo dodatne detalje.

Guvernerka Mičigena Grečen Vitmer izjavila je da prati izveštaje o incidentu sa pucnjavom u sinagogi i da vlasti rade sa policijom države Mičigen na prikupljanju dodatnih informacija. "Antisemitizmu i nasilju nema mesta u Mičigenu", poručila je Vitmer u objavi na društvenoj mreži Iks.

