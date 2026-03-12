Cene nafte skočile 10 odsto zbog obustave transporta energenata kroz Persijski zaliv

Cene nafte su danas skočile za oko 10 odsto zbog rizika da će snabdevanje energentima kroz Persijski zaliv verovatno ostati obustavljeno duže vreme.

Tako je nafta Brent bila na nivou od oko 102 dolara po barelu, a američka sirova nafta WTI (West Texas Intermediate) kretala se na oko 97 dolara po barelu.

Novi iranski vrhovni vođa Modžtaba Hamnei, u svojoj prvoj izjavi rekao da Ormuski moreuz treba da ostane zatvoren.

Time je nastavljena zapaljiva retorika Teherana i produženi rizici trajanja poremećaja snabdevanja nakon što je preko noći pogođeno više tankera u blizini pomenutog moreuza.

Izjava se poklopila sa udarima sve većeg intenziteta između Irana, Izraela, Sjedinjenih Američkih Država i članica Savet za saradnju u Persijskom zalivu (Gulf Cooperation Council - GCC).

Tankeri nisu mogli da primaju isporuke iz zaliva od početka sukoba ovog meseca, što se odrazilo na 20 odsto svetske trgovine i primoralo članice GCC-a da smanje proizvodnju za 10 miliona barela dnevno kako su popunjavani kapaciteti skladištenja.

Međunarodna agencija za energiju (International Energy Agency - IEA) je saopštila da je poremećaj bio najveći na tržištu nafte u istoriji, što je navelo njene članice da se dogovore o oslobađanju 400 miliona barela strateških zaliha.

