'UBILI SMO VODEĆE IRANSKE NUKLEARNE NAUČNIKE' Netanjahu: Ne bih uzimao polise životnog osiguranja za novog ajatolaha

Izraelski premijer Benjamin Netanjahu opravdao je zajednički izraelsko-američki vojni napad na Iran na svojoj prvoj konferenciji za novinare od početka rata i uputio prikrivenu pretnju novom vrhovnom vođi Irana.

Ubijeni vodeći nuklearni naučnici

Netanjahu je takođe rekao da su u nekim izraelskim napadima poginuli vodeći iranski nuklearni naučnici. Dodao je da Izrael namerava da spreči Iran da svoje nuklearne i balističke projekte premesti u zemlju.

Prikrivena pretnja novom ajatolahu

Izraelski lider je obećao da će nastaviti napade na Hezbolah nakon što je ta grupa koju podržava Iran otvorila vatru 2. marta kao odmazdu za američko-izraelsko ubistvo iranskog vrhovnog vođe na početku rata. Na pitanje koje korake bi Izrael mogao preduzeti protiv novog iranskog ajatolaha Modžtabe Hamneija i šefa Hezbolaha Naima Kasema, Netanjahu je odgovorio prikrivenom pretnjom.

„Ne bih uzimao polise životnog osiguranja ni za jednog vođu terorističke organizacije. Neću ovde reći šta tačno planiramo ili šta ćemo uraditi“, rekao je on, dodajući da Teheran i Hezbolah više ne predstavljaju istu pretnju kao nekada.

Poruka iranskom narodu

Izraelski premijer se takođe osvrnuo na mogućnost promene režima u Iranu. Rekao je da Izrael može da stvori uslove za to, ali da je na iranskom narodu da izađe na ulice. „Na kraju krajeva, to zavisi od vas. U vašim je rukama“, rekao im je.

Na kraju, Netanjahu je dodao da svakodnevno i „slobodno“ razgovara sa predsednikom SAD Donaldom Trampom.

Autor: Iva Besarabić