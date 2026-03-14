SAD raspisale bogatu nagradu za glavu novog iranskog ajatolaha: Na poternici još 9 iranskih zvaničnika

Administracija Donalda Trampa, predsednika SAD, ponudila je nagradu od 10 miliona dolara za informacije o novom vrhovnom vođi Irana Modžtabi Hamneiju, kao i o drugim visokim zvaničnicima.

Program Nagrade za pravdu Stejt departmenta SAD takođe je tražio informacije o još devet "ključnih lidera" unutar Korpusa islamske revolucionarne garde (IRGC).

Iranski ministar unutrašnjih poslova Eskandar Momeni i ministar obaveštajnih poslova i bezbednosti Esmail Hatib bili su među 10 pojedinaca na listi Stejt departmenta.

U međuvremenu, imena četvorice lidera nisu bila navedena na posteru i identifikovani su samo po titulama.

Među njima su bili vojni načelnik kancelarije vrhovnog vođe, komandant IRGC, savetnik vrhovnog vođe i sekretar Saveta odbrane.

