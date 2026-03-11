AKTUELNO

Svet

'PITAO SAM PRIJATELJE KOJI IMAJU VEZE DA LI JE VRHOVNI VOĐA RANJEN' Sin iranskog predsednika objavio vesti o ajatolahu kojeg niko nije video od kako je izabran

Izvor: Kurir, Foto: Tanjug AP/Vahid Salemi ||

Jusef Pezeškijan kaže da je ajatolah "na bezbednom i u dobrom stanju", sin iranskog predsednika objavio nakon što je o ranjenom Modžtabi Hamneiju pitao "prijatelje koji imaju veze"

Jusef Pezeškijan, savetnik iranske vlade i sin predsednika Masuda Pezeškijana, izjavio je da je novi vrhovni vođa Modžtaba Hamnei "na bezbednom i u dobrom stanju" uprkos ratnim povredama koje je zadobio.

Britanski list Gardijan prenosi da je mlađi Pezeškijan to objavio na svom Telegram kanalu.

- Čuo sam vest da je gospodin Modžtaba Hamnei ranjen. Pitao sam neke prijatelje koji imaju veze. Rekli su mi da je, hvala Bogu, na bezbednom i u dobrom stanju - napisao je sin predsednika Irana.

Državna televizija je novog ajatolaha Hamneija (56) nazvala "ranjenim veteranom Ramazanskog rata", što je termin koji koriste za novi sukob Izraela i SAD s Iranom koji je ušao u 12. dan, ali nije do sada precizirala njegovu povredu.

Komentar Jusefa Pezeškijana usledio je nakon spekulacija o zdravlju i boravištu vrhovnog vođe, koji se nije pojavio u javnosti otkako je u nedelju nasledio pokojnog oca, ajatolaha Alija Hamneija koji je ubijen prvog dana rata.

Njujork tajms je, pozivajući se na tri iranska i dva izraelska zvaničnika koji su insistirali na anonimnosti, objavio da je mlađi Hamnei ranjen istog dana u američkim i izraelskim napadima na Iran.

Autor: D.Bošković

